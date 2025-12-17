Uruguay suma gas de Vaca Muerta para abaratar la generación térmica cuando se la necesita como respaldo

A comienzos de mes, UTE empezó a utilizar gas natural para la generación de energía eléctrica de fuente térmica en la central de ciclo combinado ubicada en Punta del Tigre.

Esto se dio tras la firma de un contrato entre la empresa estatal y Pan American Energy (PAE), que permite la importación de gas natural proveniente de Vaca Muerta.

Las importaciones se realizan a través del Gasoducto Cruz del Sur , que conecta Punta Lara, en Argentina, con Colonia y Montevideo, en Uruguay. Dicho ducto tiene a PAE como uno de sus accionistas, junto a Ancap, Harbour Energy y Shell.

Hasta el momento, Pan American Energy entregó más de 7 millones de metros cúbicos de gas natural, y se prevén mayores exportaciones hacia Uruguay durante el verano, según la petrolera.

La empresa es uno de los principales productores de gas natural de Argentina: abastece al mercado local y exporta sus excedentes a los mercados regionales, generando una fuente de divisas para el país vecino.

Gas como respaldo para el verano

Para entender el alcance de la medida, vale poner el tema en contexto.

En Uruguay, casi la totalidad de la demanda eléctrica se abastece con generación de fuentes renovables como la hidráulica, la eólica y la solar.

La generación térmica ha disminuido fuertemente su participación en la matriz de generación durante los últimos años y se ha utilizado mayormente como respaldo, en particular en épocas de sequía.

Por ejemplo, se emplea para cubrir tramos puntuales de la demanda en jornadas con temperaturas muy altas o muy bajas, cuando se producen picos de consumo por el uso de aire acondicionado.

Menor costo frente al gasoil

La disponibilidad de gas natural permite que, cuando UTE deba recurrir a generación térmica, pueda hacerlo a precios más bajos en comparación con el costo de encender centrales a gasoil, aunque no implica que se vaya a sustituir totalmente su uso. También posibilita el reemplazo de combustibles con mayores emisiones.

Los costos variables de generación térmica se ubican actualmente entre US$ 83 MWh y US$ 115 MWh para las unidades que utilizan gas natural en Punta del Tigre, según datos de la Administración del Mercado Eléctrico (ADME).

En tanto, las unidades a gasoil presentan costos que van desde US$ 127 MWh (motores de Central Batlle) hasta US$ 155 MWh para el ciclo combinado cerrado, y US$ 247 MWh para la central de Punta del Tigre, por ejemplo.

Otra alternativa que UTE ha utilizado en los últimos tiempos para optimizar los costos de abastecimiento de la demanda ha sido la importación de excedentes de generación, principalmente desde Brasil cuando hay ofertas convenientes, es decir a precios más bajos en comparación con los costos de producción de las centrales térmicas. Esto también ha permitido cuidar el agua de las represas, por ejemplo, durante los meses de verano.

Un apoyo puntual en una matriz renovable

La incorporación de gas natural no implica un cambio estructural en la matriz energética del país ni un aumento permanente de la generación térmica. Se trata de una alternativa puntual que permite reducir costos cuando el sistema lo requiere, sin alterar el perfil de una matriz eléctrica mayoritariamente basada en fuentes renovables.

En lo que va del año, el 44% de la demanda se abasteció con energía hidráulica, 33,2% con eólica, 13,1% con biomasa, 3,6% con solar, 1,8% con térmica, 1,7% con importación desde Brasil y 2,6% con importación desde Argentina. En particular, en diciembre la generación térmica representa el 5,5% del total .