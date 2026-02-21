Mira los dos goles de Federico Viñas en el empate 3-3 entre Real Oviedo y Real Sociedad

Dsports Dsports

Real Oviedo, dirigido por el uruguayo Guillermo Almada, igualó 3-3 en su visita a Anoeta ante la Real Sociedad, en el marco de la jornada 24 de LaLiga española, en donde destacó la actuación del delantero uruguayo Federico Viñas, autor de dos goles para su equipo.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

El primer tanto del encuentro lo marcó Viñas, a los 50 minutos del segundo tiempo, luego de un córner en el sector izquierdo y que el delantero ganó muy bien en las alturas para abrir el marcador.

Federico Viñas y Guillermo Almada Federico Viñas celebrando su gol con Guillermo Almada EFE Tan solo dos minutos después, Viñas capturó un rebote que dejó el arquero Alex Remiro y, también de cabeza, aumentó la ventaja por 2-0 para el Real Oviedo en una ráfaga.

El delantero de la selección, que es una de las variantes que tiene Marcelo Bielsa junto con Darwin Núñez y Rodrigo Aguirre de cara al Mundial 2026, llegó a cinco festejos en 20 partidos ligueros con el Oviedo, que se mantiene en el último lugar de la tabla. Nicolás Fonseca también fue titular y Thiago Borbas ingresó por Viñas a los 84’.