Edinson Cavani se fue silbado por toda La Bombonera en el empate 0-0 ante Racing Club: mira el video

Edinson Cavani atraviesa una de sus peores etapas en Boca Juniors , ya que en el último tiempo estuvo muy condicionado por las lesiones y su rendimiento dentro de la cancha no es el que se espera, por lo que en el partido frente a Racing del pasado viernes en La Bombonera , el delantero uruguayo fue silbado por su propia gente.

Luego de 160 días, Cavani volvió a ser titular en Boca Juniors , siendo la última vez el 14 de setiembre del 2025 en la octava fecha del Torneo Clausura en el Gigante de Arroyito, en el empate 1-1 frente a Rosario Central .

Sin embargo, fue uno de los apuntados por la gente en la Bombonera. El delantero dejó la cancha a los 33 minutos del segundo tiempo, cuando ingresó Iker Zufiaurre en su lugar, y se retiró silbado por parte de la hinchada.

Después de varios meses sin arrancar desde el inicio, el atacante de 39 años integró el once que dispuso Claudio Úbeda ante La Academia y compartió la ofensiva junto con el uruguayo Miguel Merentiel .

ARGENTINA Edinson Cavani tiene chances de volver a la titularidad ante Racing: el posible once de Boca Juniors sin Paredes

En un partido flojo en líneas generales, con pocas situaciones claras y un Boca que no logró imponer condiciones, Cavani no consiguió gravitar en ofensiva y quedó en el centro de la escena.

En el encuentro frente a Racing, Cavani no registró tiros al arco y sumó 19 toques, con 11 pases precisos sobre 17 intentos (65% de efectividad). Además, cayó dos veces en fuera de juego y perdió la posesión en siete oportunidades, siendo una que fue muy reprochada por el público xeneize.

Luego de que la lumbalgia le impidiera aparecer en los primeros cinco partidos del año y realizar la pretemporada a la par de sus compañeros, el delantero uruguayo sumó 25 minutos frente a Platense en una velada de la que se habló más de su curiosa entrada en calor, con escasa participación en ejercicios junto a sus compañeros y haciendo rebotar una pelota contra una heladerita portátil de bebidas para luego tomar asiento en ella.

Boca Juniors y otro empate que no le sirve

El equipo xeneize mostró dificultades para generar peligro sostenido y careció de claridad en los últimos metros. En ese contexto, la figura del capitán quedó expuesta, en una Bombonera que no tuvo paciencia ante el rendimiento colectivo como tampoco el domingo pasado, cuando Boca recibió a Platense e igualó sin goles.

Cavani atraviesa una de las etapas de sequía más grande de su carrea, su último tanto con la camiseta de Boca fue el 16 de noviembre de 2025, cuando convirtió un penal a los 48 minutos de la segunda mitad en la victoria 2-0 sobre Tigre.

El desarrollo del encuentro fue parejo porque ambos equipos, a medida que fueron transcurriendo los minutos, se fueron conformando con el punto y la valla invicta, aunque quizás terminó con mejor cara Racing, pero tampoco le sobró mucho más que a Boca.

De esta manera, Boca se ubica en la sexta posición de la zona A del Torneo Apertura con 8 puntos en seis partidos disputados, mientras que Racing, que conforma la zona B del torneo, se posiciona en el octavo lugar con 7 unidades.