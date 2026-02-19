Edinson Cavani tiene chances de volver a la titularidad ante Racing: el posible once de Boca Juniors sin Paredes

Boca Juniors afronta un duelo trascendental este viernes en La Bombonera ante Racing Club de Avellaneda , ya que se encuentra en deuda por el flojo rendimiento colectivo, y un partido en el que Edinson Cavani tiene muchas chances de volver a ser titular junto con Miguel Merentiel en el xeneize, que no contará con Leandro Paredes .

Cavani regresó a las canchas el pasado domingo en el empate 0-0 frente a Platense por la quinta fecha del Torneo Apertura luego de estar marginado de los terrenos de juego por 77 días debido a molestias físicas, al punto que no le permitió realizar la pretemporada con normalidad y a la par de sus compañeros.

Debido a la plaga de lesiones en el sector ofensivo que tiene Boca, el entrenador Claudio Úbeda planea modificar el esquema que viene utilizando para volver a poner el doble 9, que sería ocupado por los uruguayos Edinson Cavani y Miguel Merentiel , pese a que también Ángel Romero tiene chances de meterse en el once.

En un partido determinante para su futuro, el entrenador xeneize decidió patear el tablero : en la última práctica previa al cruce ante Racing de este viernes, Úbeda no solo introdujo tres modificaciones respecto del equipo que venía jugando, sino que además cambió el esquema por primera vez en el año, apostando por un 4-4-2.

Los cambios que piensa Úbeda y la presencia de Edinson Cavani

Las variantes que ensayó de entrada fueron Marcelo Weigandt por Juan Barinaga, Milton Delgado en lugar de Leandro Paredes y Gonzalo Gelini (como volante) por Lucas Janson.

Los cambios no pasaron inadvertidos: dos de los futbolistas que salieron habían sido señalados por su bajo nivel en el último partido con Platense, mientras que el caso de Paredes se debe a su esguince de tobillo que lo tendrá unas semanas afuera.

20260215 ALEJANDRO PAGNI / AFP Foto por ALEJANDRO PAGNI / AFP Boca Juniors' Uruguayan forward #10 Edinson Cavani eyes the ball after shooting past Platense's goalkeeper #20 Matias Borgogno during the Argentine Professional Football League 2026 Apertura To Edinson Cavani Foto: Alejandro Pagni/AFP

Durante la práctica, además, el DT probó algunas alternativas: Tomás Belmonte ingresó un tramo por Gelini y Edinson Cavani tuvo minutos en lugar de Ángel Romero, señales de que, si bien el once parece bastante encaminado, todavía existen detalles por definir.

El posible once de Boca Juniors para enfrentar a Racing

El posible once sería: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt o Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Gonzalo Gelini o Tomás Belmonte, Santiago Ascacibar, Milton Delgado, Williams Alarcón; Ángel Romero o Edinson Cavani y Miguel Merentiel.