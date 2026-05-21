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El uruguayo Thomas Silva finalizó tercero en la etapa 12 del Giro de Italia, que ganó Alec Segaert: la ubicación actual del uruguayo en la tabla general

Alec Segaert atacó por sorpresa a 2,8 km de meta, el pelotón no reaccionó y logró presentarse en meta con unos metros de ventaja respecto a los grandes favoritos

21 de mayo de 2026 12:36 hs
Thomas Silva en la contrarreloj individual del Giro de Italia 2026

Thomas Silva en la contrarreloj individual del Giro de Italia 2026

El belga Alec Segaert (Bahrain Victorious) ha sido el vencedor de la duodécima etapa del Giro de Italia disputada entre Imperia y Novi Ligure, de 175 km, en la que mantuvo la maglia rosa de líder su compañero de equipo portugués Afonso Eulalio, y en la que el uruguayo Guillermo Thomas Silva salió tercero y se metió en el podio.

Segaert atacó por sorpresa a 2,8 km de meta, el pelotón no reaccionó y logró presentarse en meta con unos metros de ventaja respecto a los grandes favoritos del esprint. Marcó un tiempo de 3h.53.00, por delante de su compatriota Toon Aerts y de Thomas Silva, que completaron el podio.

Los dos antes mencionados formaron parte de un pelotón que siguió de atrás a Seagert a pocos segundos de diferencia, en un final ajustado para definir los puestos finales de la tabla alta.

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La general no sufre cambios y el portugués Eulalio mantiene un día más la maglia rosa, con una diferencia de 27 segundos sobre el danés Jonas Vingegaard (Visma) y de 1.57 respecto al neerlandés Thymen Arensman (Netcompany Ineos).

El ciclista uruguayo se ubica en el puesto 71 de esta tabla, a 1:17:57 del primero.

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FUENTE: Con información de EFE

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