El uruguayo Thomas Silva finalizó tercero en la etapa 12 del Giro de Italia, que ganó Alec Segaert: la ubicación actual del uruguayo en la tabla general

El belga Alec Segaert (Bahrain Victorious) ha sido el vencedor de la duodécima etapa del Giro de Italia disputada entre Imperia y Novi Ligure, de 175 km, en la que mantuvo la maglia rosa de líder su compañero de equipo portugués Afonso Eulalio, y en la que el uruguayo Guillermo Thomas Silva salió tercero y se metió en el podio.

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Segaert atacó por sorpresa a 2,8 km de meta, el pelotón no reaccionó y logró presentarse en meta con unos metros de ventaja respecto a los grandes favoritos del esprint. Marcó un tiempo de 3h.53.00, por delante de su compatriota Toon Aerts y de Thomas Silva, que completaron el podio.

Los dos antes mencionados formaron parte de un pelotón que siguió de atrás a Seagert a pocos segundos de diferencia , en un final ajustado para definir los puestos finales de la tabla alta.

¡PODIO PARA URUGUAY! ¡OTRA VEZ SILVA! Alec Segaert se llevó la Etapa 12 del #GiroDeItaliaEnDSPORTS con un recorrido de 3:53. Toon Aerts (LOI) Thomas Silva (XAT) @castellanoscami #CiclismoEnDSPORTS pic.twitter.com/Y5C4Vbpjsf

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La general no sufre cambios y el portugués Eulalio mantiene un día más la maglia rosa, con una diferencia de 27 segundos sobre el danés Jonas Vingegaard (Visma) y de 1.57 respecto al neerlandés Thymen Arensman (Netcompany Ineos).

El ciclista uruguayo se ubica en el puesto 71 de esta tabla, a 1:17:57 del primero.

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FUENTE: Con información de EFE