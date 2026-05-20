Giro de Italia: el ecuatoriano Jhonatan Narváez logró su tercera victoria en una etapa en el que el equipo Astana de Thomas Silva hizo podio y sufrió un abandono por caída

El ecuatoriano Jhonatan Narváez levantó los brazos por tercera ocasión en esta 109ª edición del Giro de Italia , al conquistar la undécima etapa, este miércoles en Chiavari.

Ya vencedor de la 4ª y de la 8ª etapas, el corredor del UAE superó al esprint al escalador español Enric Mas al término de los 196 kilómetros del día.

Los dos hombres fueron los más fuertes entre la decena de corredores escapados, con Diego Ulissi, compañero del uruguayo Thomas Silva en el XDS Astana, tercero en meta, a once segundos de Narváez.

El ciclista celeste llegó en el puesto 95° a 23:49 del ganador de la jornada y se ubica 71° en la general.

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El equipo Astana tuvo una positiva etapa con Ulissi tercero y Christian Scaroni sexto, tras un gran esfuerzo luego de una caída en los últimos kilómetros.

Ambos ciclistas, más el también italiano Alberto Bettiol, fueron los pedalistas del equipo kazajo que formaron parte de la fuga del día con 17 ciclistas, la que luego se dividió.

Astana también perdió a uno de sus ciclistas, el italiano Davide Ballerini, que había ganado la etapa con final en Nápoles, y que tuvo que abandonar por una caída que lo dejó imposibilitado de continuar en el comienzo de la jornada.

XDS Astana Team Italian rider Davide Ballerini celebrates as he crosses the finish line to win in the 6th stage of the Giro d'Italia 2026 - Tour of Italy cycling race between Paestum and Naples, southern Italy on May 14, 2026. (Photo by Luca Bettini / AFP La emoción de Davide Ballerini, compañero de Thomas Silva, al ganar la sexta etapa del Giro de Italia Foto: AFP

Esa baja puede haber cambiado los planes del Astana y dejar a Thomas Silva en un rol de colaborador de sus compañeros, por lo que habrá que esperar a los próximos días para ver si intenta un nuevo ataque.

El buen momento de Narváez y la malla de Eulalio

El UAE ha ganado ya cuatro etapas en este Giro, en el que Adam Yates, Jay Vine y Marc Soler se vieron obligados a abandonar la carrera en el segundo día de esta edición.

Con la de este miércoles, Narváez suma ya cinco triunfos parciales en el Giro, una más que su compatriota Richard Carapaz.

El portugués Afonso Eulálio conserva la maglia rosa de líder de la general con 27 segundos de ventaja sobre el danés Jonas Vingegaard, una diferencia que difícilmente podrá recortar el doble ganador del Tour de Francia durante la duodécima etapa, el jueves entre Imperia y Novi Liguri.

Los velocistas deberían tener la oportunidad de lucirse en esos 175 km de etapa, en su mayor parte llana, pero que también incluye dos subidas puntuables.

Con base en AFP