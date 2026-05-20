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Información sobre desaparecidos: Michelini dijo que la orden que debe dar Orsi "tiene que ser sustanciosa"

Michelini recordó que durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez (2005-2010) se pidió información a las Fuerzas Armadas y se obtuvo respuesta

20 de mayo de 2026 12:44 hs
Rafael Michelini en una conferencia de prensa

Rafael Michelini en una conferencia de prensa

Camilo Dos Santos

Rafael Michelini sostuvo este miércoles que el presidente Yamandú Orsi debe dar la orden a las Fuerzas Armadas para que entreguen toda la información que tengan sobre el destino de los detenidos desaparecidos durante la última dictadura (1973-1985).

El dirigente frenteamplista habló este 20 de mayo, al cumplirse 50 años de los homicidios en Buenos Aires de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw, y en la previa de una nueva Marcha del Silencio.

Michelini recordó que durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez (2005-2010) se pidió información a las Fuerzas Armadas y se obtuvo respuesta, especialmente de la Fuerza Aérea.

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Ahora hay que dar la orden”, afirmó Michelini en rueda de prensa. Y agregó: “La orden tiene que ser sustanciosa, no es una orden más. Es una orden que tiene que tener un objetivo, un propósito, que tiene que dar fundamentos y tiene que poner personal castrense involucrado y sensible al tema de los derechos humanos para que esos archivos aparezcan", sostuvo.

"Yo creo que eso lo vamos a ir construyendo, todos escuchamos al presidente ser sensible ante estos temas, yo espero que eso ocurra más temprano que tarde”, manifestó.

El dirigente también señaló que “hay que dar la orden a determinados funcionarios policiales y militares sensibilizados con el tema de derechos humanos para que ellos, con una cabeza castrense, puedan decir dónde supuestamente pueden estar esos archivos”.

“Creo que eso va a ocurrir, hay que trabajarlo, hay que hablarlo y hay que hacerlo con responsabilidad”, concluyó.

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