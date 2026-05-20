Información sobre desaparecidos: Michelini dijo que la orden que debe dar Orsi "tiene que ser sustanciosa"

Rafael Michelini sostuvo este miércoles que el presidente Yamandú Orsi debe dar la orden a las Fuerzas Armadas para que entreguen toda la información que tengan sobre el destino de los detenidos desaparecidos durante la última dictadura (1973-1985).

El dirigente frenteamplista habló este 20 de mayo, al cumplirse 50 años de los homicidios en Buenos Aires de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw , y en la previa de una nueva Marcha del Silencio.

Michelini recordó que durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez (2005-2010) se pidió información a las Fuerzas Armadas y se obtuvo respuesta, especialmente de la Fuerza Aérea.

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“ Ahora hay que dar la orden ”, afirmó Michelini en rueda de prensa. Y agregó: “La orden tiene que ser sustanciosa, no es una orden más . Es una orden que tiene que tener un objetivo, un propósito, que tiene que dar fundamentos y tiene que poner personal castrense involucrado y sensible al tema de los derechos humanos para que esos archivos aparezcan", sostuvo.

"Yo creo que eso lo vamos a ir construyendo, todos escuchamos al presidente ser sensible ante estos temas, yo espero que eso ocurra más temprano que tarde”, manifestó.

El dirigente también señaló que “hay que dar la orden a determinados funcionarios policiales y militares sensibilizados con el tema de derechos humanos para que ellos, con una cabeza castrense, puedan decir dónde supuestamente pueden estar esos archivos”.

“Creo que eso va a ocurrir, hay que trabajarlo, hay que hablarlo y hay que hacerlo con responsabilidad”, concluyó.