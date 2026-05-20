Elena Zaffaroni dijo que Orsi "tiene la obligación" de ordenar a las Fuerzas Armadas a entregar información sobre desaparecidos

La integrante del colectivo de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Elena Zaffaroni , aseguró que ningún presidente de la República ordenó a las Fuerzas Armadas entregar toda la información vinculada al paradero de los desaparecidos durante la última dictadura y sostuvo que el actual mandatario, Yamandú Orsi, tampoco asumió ese compromiso.

Consultada sobre la reunión que mantuvieron con Orsi, Zaffaroni afirmó: “No dijo que da la orden, no dijo sí me comprometo a dar la orden. Ninguno dijo sí” .

En entrevista con Arriba Gente de Canal 10, recordó además el vínculo que mantuvieron con el expresidente Luis Lacalle Pou. “El presidente anterior, Lacalle Pou, nos dijo: ‘si ustedes me traen información yo incauto, yo hago’. Se le llevó información, no tuvimos más respuesta, se cortó el diálogo ”, señaló.

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Sobre el actual gobierno, agregó: “ No dijo que no, dijo vamos a ver , no sé qué, bueno, un poco como es el presidente, vamos a encontrar una oportunidad, pero no hay oportunidades en esto”.

“Estamos cansados de escuchar lo mismo”, sostuvo, y agregó: “A ver si convenzo a alguien de las Fuerzas Armadas. No. Las Fuerzas Armadas en esto se abroquelaron, no entregan información, han entregado información a medias, mucho dato falso”.

Y añadió: “Ningún comandante se plantó a decir, esto fue un horror y vamos a transformar esto. Entonces, lo tiene que hacer el poder político, porque no son independientes”.

“La verdad tiene que aparecer”

Este miércoles 20 de mayo se realiza una nueva edición de la Marcha del Silencio, convocada por el colectivo de familiares de desaparecidos.

En ese marco, Zaffaroni volvió a reclamar que el Poder Ejecutivo ordene a las Fuerzas Armadas entregar toda la información que exista en archivos militares sobre el destino de los desaparecidos.

“El Estado nunca fue proactivo en esto, jamás”, cuestionó. “Es como si fuera un club de amigos y no como si fuera realmente una autoridad que defiende la democracia a fondo en esta temática”, agregó.

Zaffaroni sostuvo además que las Fuerzas Armadas “han mentido siempre”. “Nos dijeron que no habían hecho los crímenes, los cometieron; que no había cuerpos, había; que no robaron niños, los robaron”, afirmó.

“Entonces, ¿siguen confiando en esas Fuerzas Armadas, que se generan en el orgullo de lo que hicieron y en el abroquelamiento de la mentira? ¿O se disponen como sociedad democrática que somos a intervenir a fondo? Porque la verdad tiene que aparecer”, expresó.

“Hoy tiene toda la obligación”

Respecto al compromiso del actual gobierno del Frente Amplio, Zaffaroni consideró que hasta ahora existe “un compromiso verbal”.

“El presidente tuvo un compromiso real en su administración como intendente, pero con un área menor de poder. Hoy tiene todo el poder. Hoy tiene toda la obligación”, sostuvo.

“Hoy es el momento de los hechos, como lo fue para el gobierno pasado. ¿Ustedes quieren terminar con esto? Está en sus manos”, reclamó.

Y concluyó: “Los desaparecidos siguen desaparecidos, y la información es del Estado y el jefe de ese Estado es el presidente y sus ministros”.

"El Ejército no esconde nada"

Mario Stevenazzi aseguró horas antes que el Ejército entregó “toda la documentación disponible” sobre detenidos desaparecidos a la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) y afirmó que “el Ejército no esconde nada” respecto a información vinculada a la dictadura.

El comandante en jefe sostuvo que la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, dio la orden de remitir toda la información existente y señaló que existe “un contacto muy fluido” con la INDDHH desde hace años.

Sin embargo, reconoció que en instituciones grandes “puede haber cosas que el mando no esté enterado”, aunque remarcó que dentro del Ejército ya se realizaron “muchas búsquedas internas” y negó que exista documentación ocultada deliberadamente.