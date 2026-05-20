"Era su mascota": encontraron una tarántula entre las pertenencias de un paciente del Hospital Vilardebó

Una situación inusual ocurrió el pasado viernes en el Hospital Vilardebó , donde una tarántula fue encontrada entre las pertenencias de un interno recién ingresado al centro de salud mental.

El caso fue informado por la organización Alternatus Uruguay , dedicada al rescate y manejo de fauna no tradicional, que fue contactada desde el hospital para retirar al animal.

“Entre las pertenencias de un interno recién llegado estaba una tarántula, que por lo que nos contaron, era su mascota ”, señalaron desde la organización.

Según explicaron, aunque se trataba de un ejemplar “inofensivo”, la presencia de animales dentro del hospital no está permitida . Además, indicaron que la tenencia de fauna no tradicional está regulada y que la persona no contaba con documentación que acreditara la procedencia legal del animal.

Embed - Alternatus Uruguay on Instagram: "El viernes nos llamaron desde el Hospital Vilardebó Entre las pertenencias de un interno recién llegado, estaba una Tarántula, que por lo que nos contaron, era su mascota. Si bien nos da mucha pena este caso, la tenencia de fauna no tradicional está regulada, no tenía en su poder ningún comprobante que demostrara que se tratara de una tenencia en condiciones legales. Y aunque se trate de un animal inofensivo (como en este caso), en el hospital no está permitida la tenencia de animales dentro de las instalaciones. Recordamos que la colecta de fauna silvestre para mantener como animal de compañía esta prohibida. Siempre que mantengas un animal no tradicional como mascota, asegúrate que provenga de un criadero o importador habilitado. De lo contrario, podrías estar frente a un caso de tráfico ilegal de especies. Si bien el caso puede ser llamativo, queremos hacer hincapié en que no se trata de un animal peligroso, no había ningún riesgo para las personas. LAS TARÁNTULAS SON INOFENSIVAS, aunque algunas personas se asusten mucho con ellas. Ya dimos aviso al Ministerio de Ambiente y la mantendremos en la sala de cuarentena de nuestro centro hasta que los técnicos definan su destino. Vale aclarar que desde Alternatus Uruguay no tenemos ninguna intención de quedarnos con ella. Solo estamos tratando de ayudar." View this post on Instagram

“Siempre que mantengas un animal no tradicional como mascota, asegurate que provenga de un criadero o importador habilitado. De lo contrario, podrías estar frente a un caso de tráfico ilegal de especies”, advirtieron.

Desde Alternatus insistieron en que la situación no representó ningún peligro para pacientes ni funcionarios del hospital. “Las tarántulas son inofensivas, aunque algunas personas se asusten mucho con ellas”, remarcaron.

La organización informó además que ya dio aviso al Ministerio de Ambiente y que el animal permanecerá en cuarentena hasta que técnicos definan cuál será su destino.

“Desde Alternatus Uruguay no tenemos ninguna intención de quedarnos con ella. Solo estamos tratando de ayudar”, concluyeron.