Marcha del Silencio 2026: los cortes de tránsito y desvíos de ómnibus de este miércoles en Montevideo

La Intendencia de Montevideo (IM) informó cambios en el tránsito y el transporte público debido a la realización de la 31ª Marcha del Silencio , que tendrá lugar este miércoles 20 de mayo y recorrerá parte de la avenida 18 de Julio.

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Los primeros cortes comenzarán sobre las 15:00 , mientras que desde las 17:00 quedará interrumpida la circulación en 18 de Julio entre Barrios Amorín y Río Negro .

La movilización partirá a las 19:00 desde la intersección de Jackson y avenida Rivera y avanzará hasta la Plaza Libertad . Desde las 18:00 se realizará el corte total del recorrido entre Fernández Crespo y Plaza Libertad.

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Según informó la comuna, las calles afectadas se irán habilitando a medida que avance la marcha y se prevé que la circulación quede normalizada sobre las 22:00 . El último punto en despejarse será la zona de Barrios Amorín y permanecerá cerrado el entorno de Plaza Libertad por tareas de desmontaje del estrado.

Desvíos de tránsito

La Intendencia definió desvíos para los vehículos que circulen por 18 de Julio:

Hacia el Centro: el tránsito será canalizado en Pablo de María hacia Colonia.

el tránsito será canalizado en Pablo de María hacia Colonia. Hacia el este: el desvío será por Río Negro hacia San José, Barrios Amorín, Constituyente y Rodó.

Cambios en los ómnibus

Las líneas que circulan habitualmente por 18 de Julio modificarán sus recorridos durante la tarde y noche.

Líneas hacia avenida 8 de Octubre

Desviarán por:

San José, Río Branco, Mercedes, Martín C. Martínez/Juan Paullier y 18 de Julio.

Líneas hacia avenida Italia

Circularán por:

San José, Aquiles Lanza, Maldonado, Barrios Amorín, Constituyente, Pablo de María y 18 de Julio.

Líneas hacia avenida Rivera

El recorrido alternativo será por:

San José, Aquiles Lanza, Maldonado, Barrios Amorín, Constituyente y José Enrique Rodó.

Paradas suspendidas y provisorias

Durante el operativo quedarán anuladas varias paradas sobre 18 de Julio, especialmente entre Paraguay y Barrios Amorín, incluyendo sectores de Plaza Cagancha y cruces como Yi, Ejido, Convención y Andes.

Además, se instalarán paradas provisorias en calles como San José, Colonia, Uruguay, Constituyente, José Enrique Rodó y Arenal Grande, entre otras.

La información completa sobre líneas afectadas y ubicación de paradas alternativas puede consultarse en los canales oficiales de la Intendencia de Montevideo.