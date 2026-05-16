El anillo de las 1.000 torres toma forma: UTE energizó la línea de alta tensión entre Salto Grande y Chamberlain

El cierre del anillo de transmisión del norte es una obra millonaria de UTE que se extiende a lo largo de 365 kilómetros entre Tacuarembó y Salto

Esta semana quedó energizada la línea de 500 kilovoltios (kV) entre Salto Grande y Chamberlain (próximo a Paso de los Toros) —es decir, recibió corriente eléctrica y quedó con tensión por primera vez—, según informaron a El Observador fuentes de la empresa estatal. Se trata del tramo más largo del proyecto.

La obra es clave para el sistema de interconexión naciona l y se asemeja a una nueva carretera, en este caso, destinada al tránsito de energía eléctrica.

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En este tramo se montaron más de 600 torres de alta tensión en medio del campo. El proyecto sufrió algunos retrasos, ya que originalmente se preveía que estaría funcionando en el primer trimestre de 2025.

El segundo tramo de la obra se extiende desde Tacuarembó y baja hasta Chamberlain mediante algo más de 300 torres. Ambos tramos se conectarán a través de una subestación de 500 kV en esa localidad.

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La obra del anillo norte complementa la línea de transmisión que ya existe entre Melo y Tacuarembó.

El cronograma de energizaciones, que comenzó a ejecutarse a mediados del mes pasado, viene cumpliendo sus etapas según lo previsto. Tras completar la desconexión de líneas provisorias y la puesta en tensión de varios tramos de 150 kV durante abril y principios de mayo, el hito más reciente fue la energización de la línea de 500 kV.

El proceso continuará durante los próximos meses con la entrada en servicio de nuevos transformadores y reactores. Se prevé que el despliegue finalice sobre el mes de setiembre, momento en el cual se realizará la conexión definitiva de la línea de 500 kV, completando la integración total de este nodo estratégico al sistema nacional.

La construcción de esta línea de 500 kV ha estado a cargo de la estatal China Machinery Engineering Corporation (CMEC), ganadora de la licitación internacional realizada en 2019.

La importancia de una red anillada

Una red de transmisión puede ser radial o anillada: en una red radial, la energía eléctrica tiene un solo camino para llegar a destino; en un anillo, en cambio, hay al menos dos vías por las cuales transita la energía. De este modo, si ocurre una falla en una de ellas, la otra queda activa y el usuario no sufre interrupciones.

En 2010, Uruguay contaba con cuatro sistemas de redes eléctricas radiales desplegadas en las zonas norte y este. Esto provocaba que, ante cualquier interrupción en esas largas líneas, grandes áreas quedaran completamente sin luz, una realidad incompatible con el desarrollo de la generación renovable y la instalación de industrias de gran porte.

Para solucionar esto, a mediados de la década pasada se construyó la línea San Carlos - Melo en 500 kV, dotando de mayor seguridad a la región. Luego, en 2019, se inauguró el tramo entre Melo y Tacuarembó.

Con el cierre del anillo hasta Salto, se podrá alimentar la red nacional por un lado o por el otro, además de asegurar la conexión con Brasil y Argentina. Si bien originalmente el trazado del anillo norte se proyectó en línea recta, su diseño final se modificó para poder conectar y abastecer a la nueva planta de UPM.