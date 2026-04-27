Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
15°C
nubes
Martes:
Mín  12°
Máx  15°

Siguenos en:

/ Nacional / ENERGÍA ELÉCTRICA

Aire acondicionado para combatir el frío: la temperatura exacta para ahorrar en la factura de UTE

Existe una creencia popular que sugiere elevar la temperatura al máximo para que la habitación se caliente más rápido, pero no necesariamente es así

27 de abril de 2026 10:49 hs
La configuración más eficaz para el aire acondicionado

La configuración más eficaz para el aire acondicionado

UTE

Con la llegada de las bajas temperaturas, el aire acondicionado se posiciona como el sistema más eficiente para calefaccionar las viviendas. Sin embargo, un ajuste incorrecto en el termostato genera un impacto directo en el consumo eléctrico y eleva el costo a fin de mes.

Diversos análisis energéticos demuestran que este electrodoméstico es hasta tres veces más económico que el supergás. Además, resulta casi cuatro veces más barato que encender una estufa a leña abierta. Para mantener esta ventaja, los especialistas subrayan la importancia de configurarlo de manera precisa.

El límite de los 21 grados

Existe una creencia popular que sugiere elevar la temperatura al máximo para que la habitación se caliente más rápido. Los técnicos advierten que esto es un error: el equipo no entregará calor a mayor velocidad, sino que trabajará sin descanso, disparando el gasto.

Más noticias

Alejandro Sánchez aseguró que "hay menos delitos que los que había en el gobierno anterior" y confía en que el gobierno "va por buen camino"

Cría de orca en Punta del Este: especialistas resolvieron avanzar con la eutanasia del cetáceo "priorizando el bienestar del animal"

Según las recomendaciones oficiales de UTE, la temperatura ideal durante los meses de invierno debe fijarse en 21°C. Los datos del ente estatal revelan que cada grado adicional por encima de esta marca representa un incremento del 5% en el consumo de energía.

Forzar el electrodoméstico a temperaturas extremas también acelera el desgaste de sus componentes internos. A largo plazo, esta práctica deriva en fallas técnicas y costosas reparaciones.

Claves para un rendimiento óptimo

Para garantizar que el calor se distribuya de forma adecuada y el consumo se mantenga estable, los expertos en climatización sugieren seguir una serie de pautas técnicas:

  • Modo correcto: El equipo debe configurarse en la función de calefacción, generalmente identificada en el control remoto con la palabra "Heat" o el ícono de un sol.
  • Dirección del flujo: A diferencia del verano, las aletas deben apuntar hacia abajo. El aire caliente tiende a subir; al dirigirlo hacia el piso, se logra una distribución uniforme en el ambiente.
  • Mantenimiento de filtros: Se aconseja limpiar los filtros al menos dos veces al año. Un filtro sucio obstruye el paso del aire y obliga al motor a consumir más electricidad.
  • Aislamiento: El uso de burletes en puertas y ventanas resulta fundamental para evitar que el calor se escape y el frío ingrese a la habitación.

La ventaja de la tecnología Inverter

Los reportes sobre eficiencia energética destacan que los modelos con tecnología Inverter son los más adecuados para un uso prolongado. Estos sistemas regulan la velocidad del compresor de forma continua, evitando los picos de arranque tradicionales.

Esta modulación constante permite mantener la temperatura de la habitación sin variaciones bruscas. Como resultado, se obtiene un mayor confort térmico y una reducción significativa en la factura eléctrica mensual.

Las más leídas

Los detalles del primer cruce de Lazo con el exjefe de la Armada: las dos reuniones en 2025, la sanción por dar "información falsa" y acusaciones de que querían "castigarlo"

Milo J hizo una ofrenda en el Antel Arena: un show imponente que se convierte en un ritual de transmisión cultural

"Se enciende una señal muy roja": más de 338.000 uruguayos no son pobres por ingresos, pero viven en pobreza estructural

Wanderers 1-0 Peñarol: el aurinegro jugó un partido vergonzoso y Racing es campeón anticipado del Torneo Apertura

Temas

Aire acondicionado UTE recomendaciones ahorrar Ai studio

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos