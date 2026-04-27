Aire acondicionado para combatir el frío: la temperatura exacta para ahorrar en la factura de UTE

Con la llegada de las bajas temperaturas, el aire acondicionado se posiciona como el sistema más eficiente para calefaccionar las viviendas . Sin embargo, un ajuste incorrecto en el termostato genera un impacto directo en el consumo eléctrico y eleva el costo a fin de mes .

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Diversos análisis energéticos demuestran que este electrodoméstico es hasta tres veces más económico que el supergás. Además, resulta casi cuatro veces más barato que encender una estufa a leña abierta. Para mantener esta ventaja, los especialistas subrayan la importancia de configurarlo de manera precisa.

Existe una creencia popular que sugiere elevar la temperatura al máximo para que la habitación se caliente más rápido . Los técnicos advierten que esto es un error: el equipo no entregará calor a mayor velocidad, sino que trabajará sin descanso, disparando el gasto.

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Según las recomendaciones oficiales de UTE , la temperatura ideal durante los meses de invierno debe fijarse en 21°C. Los datos del ente estatal revelan que cada grado adicional por encima de esta marca representa un incremento del 5% en el consumo de energía.

Forzar el electrodoméstico a temperaturas extremas también acelera el desgaste de sus componentes internos. A largo plazo, esta práctica deriva en fallas técnicas y costosas reparaciones.

Claves para un rendimiento óptimo

Para garantizar que el calor se distribuya de forma adecuada y el consumo se mantenga estable, los expertos en climatización sugieren seguir una serie de pautas técnicas:

Modo correcto: El equipo debe configurarse en la función de calefacción, generalmente identificada en el control remoto con la palabra "Heat" o el ícono de un sol.

El equipo debe configurarse en la función de calefacción, generalmente identificada en el control remoto con la palabra "Heat" o el ícono de un sol. Dirección del flujo: A diferencia del verano, las aletas deben apuntar hacia abajo. El aire caliente tiende a subir; al dirigirlo hacia el piso, se logra una distribución uniforme en el ambiente.

A diferencia del verano, las aletas deben apuntar hacia abajo. El aire caliente tiende a subir; al dirigirlo hacia el piso, se logra una distribución uniforme en el ambiente. Mantenimiento de filtros: Se aconseja limpiar los filtros al menos dos veces al año. Un filtro sucio obstruye el paso del aire y obliga al motor a consumir más electricidad.

Se aconseja limpiar los filtros al menos dos veces al año. Un filtro sucio obstruye el paso del aire y obliga al motor a consumir más electricidad. Aislamiento: El uso de burletes en puertas y ventanas resulta fundamental para evitar que el calor se escape y el frío ingrese a la habitación.

La ventaja de la tecnología Inverter

Los reportes sobre eficiencia energética destacan que los modelos con tecnología Inverter son los más adecuados para un uso prolongado. Estos sistemas regulan la velocidad del compresor de forma continua, evitando los picos de arranque tradicionales.

Esta modulación constante permite mantener la temperatura de la habitación sin variaciones bruscas. Como resultado, se obtiene un mayor confort térmico y una reducción significativa en la factura eléctrica mensual.