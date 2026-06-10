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"Hasta siempre, compañera": murió a los 32 años Tatiana Pérez Gasso, vicepresidenta del Frente Amplio de Florida

Era primera vicepresidenta de la Departamental de Florida y fue recordada por la fuerza política como una referente de la juventud y las causas sociales

10 de junio de 2026 7:41 hs
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Tatiana Pérez Gasso, militante del Frente Amplio en Florida y una de las referentes jóvenes de la fuerza política en el departamento, murió este martes a los 32 años.

La noticia generó profundo pesar entre dirigentes, militantes y allegados, tanto a nivel local como nacional. Pérez Gasso era madre de un hijo y ocupaba la primera vicepresidencia de la Mesa Departamental del Frente Amplio en Florida.

A través de sus redes sociales, la fuerza política la recordó como una militante comprometida con las causas sociales y la construcción colectiva.

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“Fue una compañera comprometida con las causas justas y populares, dedicada a la militancia y a la construcción colectiva de una sociedad donde nadie se quede atrás, una convencida de que un mundo mejor es posible y una defensora y referente de nuestra querida juventud”, expresó el Frente Amplio.

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La coalición de izquierda también envió un mensaje a sus seres queridos y compañeros de militancia. “A su familia, amistades y compañeras y compañeros de lucha, nuestro abrazo apretado y el más sentido reconocimiento. Su valioso legado y su lucha seguirán vivos en todos nosotros. Hasta siempre, compañera”, agregó.

Desde el sector Espacio 424 también manifestaron sus condolencias y destacaron “su compromiso, su sensibilidad humana, su dedicación y su permanente vocación de servicio”.

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