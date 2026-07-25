Actualizan la lista de trabajos, hábitos, sustancias e infecciones que aumentan el riesgo de padecer cáncer

La American Cancer Society (ACS) actualizó la recopilación de sustancias, infecciones, exposiciones laborales y hábitos que la ciencia identificó como factores capaces de aumentar el riesgo de desarrollar cáncer en los seres humanos.

El listado reúne agentes clasificados como carcinógenos conocidos o probables a partir de las evaluaciones realizadas por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) y el Programa Nacional de Toxicología de Estados Unidos (NTP) .

Si bien detentan de respaldo científico, la organización aclara que estar expuesto a uno de estos agentes no significa que una persona desarrollará la afección de manera inevitable .

La clasificación refleja el nivel de evidencia científica disponible sobre la relación entre un agente y la enfermedad, pero no mide el riesgo individual ni la probabilidad de que aparezca un tumor.

¿Cuáles son las sustancias e infecciones que figuran en la lista de la American Cancer Society?

Entre los carcinógenos con evidencia suficiente se encuentran el humo del tabaco, el consumo de bebidas alcohólicas, el asbesto, el arsénico, el benceno, el radón, el cloruro de vinilo, el polvo de sílice cristalina y la radiación ultravioleta del sol, además de la radiación ionizante. También aparecen el consumo de carnes procesadas y la contaminación del aire exterior.

La actualización también incluye distintos agentes biológicos relacionados con el desarrollo de determinados tipos de cáncer. Entre ellos figuran la infección por el virus del papiloma humano (VPH), los virus de las hepatitis B, C y D, el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), el virus de Epstein-Barr, la bacteria Helicobacter pylori y otros microorganismos que incrementan el riesgo de tumores específicos.

¿Cuáles son los trabajos y hábitos que pueden incrementar el riesgo el padecer cáncer?

La recopilación incorporó también diversas exposiciones laborales para las que existe evidencia científica de carcinogenicidad. Entre ellas aparecen la producción de aluminio, la minería subterránea de hematita, la fabricación de caucho, el trabajo con cuero, la fundición de hierro y acero, la exposición ocupacional como pintor, los humos de soldadura y el polvo de madera, entre otras actividades.

En cuanto a los hábitos, la ACS destaca que el tabaquismo sigue siendo uno de los principales factores de riesgo prevenibles. También identifica el consumo de alcohol, el uso de camas solares y la exposición excesiva al sol sin protección como prácticas asociadas con un mayor riesgo de desarrollar distintos tipos de cáncer.

¿Qué significa que un agente sea carcinógeno, según la explicación de la ACS?

La American Cancer Society explica que la inclusión de una sustancia o exposición en estas listas no implica que todas representen el mismo nivel de peligro.

La clasificación se basa en la solidez de la evidencia científica que demuestra que pueden causar cáncer, pero no compara la magnitud del riesgo entre unas y otras. Por ejemplo, tanto el tabaquismo como el consumo de carnes procesadas aparecen entre los carcinógenos conocidos, aunque el riesgo asociado al cigarrillo es considerablemente mayor.

American Cancer Society

La organización también recuerda que el desarrollo del cáncer depende de múltiples factores, como la duración y la intensidad de la exposición, la edad, los antecedentes familiares y las características de cada persona.