Esta es la nueva función de WhatsApp que te permite editar documentos

WhatsApp ya permite abrir con documentos en formato pdf directamente en la conversación, sin tener que salir de la aplicación, con la posibilidad de realizar anotaciones en ellos.

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La aplicación de mensajería instantánea anunció este miércoles la integración de aplicaciones de terceros, para ampliar las opciones de los usuarios y que la forma en que gestionan las conversaciones no quede limitada a la pantalla del 'smartphone'.

Una de esas integraciónes se ha hecho en colaboración con Adobe, que ha introducido las capacidades de Acrobat para que los usuarios de WhatsApp puedan gestionar los documentos pdf directamente en la 'app'.

Esta gestión significa que los usuarios pueden abrir los archivos pdf en el mismo chat, incluso los que están protegidos por contraseña, y usar herramientas como dibujar, resaltar, subrayar y tachar texto, para destacar alguna parte o dejar anotaciones, como informan desde Adobe en un comunicado.