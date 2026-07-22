Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
11°C
nubes
Jueves:
Mín  10°
Máx  12°

Siguenos en:

/ Ciencia y Tecnología / INTELIGENCIA ARTIFICIAL

"Sin precedentes": OpenAI reconoce que dos de sus modelos atacaron una plataforma de forma autónoma

La evaluación se estaba realizando sin los mecanismos que normalmente impiden que los modelos de IA ejecuten

22 de julio de 2026 15:28 hs
2022.ChatGPT
Lionel BONAVENTURE / AFP

Dos modelos de inteligencia artificial (IA) de la empresa estadounidense OpenAI han logrado salir del entorno de pruebas en el que se encontraban, acceder a internet y entrar en la plataforma de aprendizaje Hugging Face superando sus defensas, según ha reconocido la propia compañía en su blog.

La semana pasada, Hugging Face reveló que había detectado el acceso a sus sistemas de un agente de IA, aunque precisó que había conseguido contenerlo.

OpenAI ha reconocido ahora que este incidente de seguridad fue provocado por una combinación de dos de sus modelos de IA que estaban siendo evaluados: el GPT-5.6 Sol y otro, aún más avanzado, que se encuentra en fase de prelanzamiento.

Más noticias

Cómo usar el nuevo ChatGPT: de hacer preguntas a delegar tareas

El próximo gran invento de OpenAI no tendrá pantalla: revelan cómo será su primer "aparato"

La evaluación se estaba realizando sin los mecanismos que normalmente impiden que los modelos de IA ejecuten actividades de alto riesgo, porque se intentaba averiguar el alcance máximo de sus capacidades cibernéticas.

No obstante, según OpenAI, las pruebas se realizaron en un entorno "altamente aislado", con un acceso restringido a la red. Aún así, los modelos de IA consiguieron acceder a internet.

A juicio de OpenAI, se trata de un incidente cibernético "sin precedentes" que involucra capacidades de vanguardia en el campo de la ciberseguridad. "Estamos respondiendo en consecuencia", ha recalcado la compañía estadounidense.

"Compartimos estos hallazgos preliminares en esta etapa para ayudar a los equipos de defensa a comprender lo sucedido y a calibrar el alcance de las capacidades actuales de los modelos", ha explicado.

OpenAI continuará con su investigación, en colaboración con Hugging Face, y compartirá sus conclusiones una vez que la concluya.

EFE

Las más leídas

La Justicia boliviana concedió prisión domiciliaria a la hermana de Sebastián Marset

Cura colombiano pretendía cobrar créditos de Conexión Ganadera como damnificado pero fue rechazado y se determinó que debe US$ 132 mil

"Perdí 20 años de abrazos": la historia del uruguayo que sobrevivió a las cárceles de máxima seguridad de EEUU y se prepara para salir en libertad

Juan Ramón Carrasco pidió disculpas públicas por su "frase totalmente fuera de lugar" hacia Sofía Romano

Temas

ChatGPT OpenAI

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos