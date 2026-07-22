Adolescentes de hasta 15 años tendrán que vacunarse contra el meningococo: agenda abrirá el 27 de julio según tramos de edad

Luego del anuncio de que la vacunación contra el meningococo se ampliaría a los adolescentes de 15 años , el Ministerio de Salud Pública (MSP) definió las fechas en las que se abrirá la agenda para la inmunización , que se hará por tramos de edad .

Es decir, el 27 de julio abrirá la agenda para los adolescentes de 13, 14 y 15 años , mientras que la primera semana de agosto se hará para los de 9 y 10 años.

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La ampliación de la inmunización responde al auge de las enfermedades vinculadas a la bacteria, la que suele encontrar en la adolescencia a sus principales portadores . Los de 11 y 12 años que no lo hayan hecho, ya pueden vacunarse.

En una escuela del barrio Ituzaingó falleció una niña por una enfermedad causada por una bacteria archiconocida: meningococo. En ese mismo centro educativo otra estudiante había enfermado dos meses antes. Entonces empezó el “pánico”: padres con dudas, móviles de televisión en vivo desde el lugar y una decisión preventiva de Salud Pública: vacunar a los todos los escolares de ambos turnos, a los docentes y el resto de funcionarios para disminuir la posible concentración de hospederos del microorganismo.

Pero la “alerta” —lo que no significa pánico ni necesidad de una psicosis colectiva— había empezado mucho antes. La bacteria está siempre en circulación. Pero la prevalencia y la virulencia de las enfermedades que causa venían en aumento desde 2024. En especial se despegó un serogrupo: AC. Por eso se modificó hace más de un año el esquema de vacunación obligatorio, se compraron nuevas dosis para esas cepas (del laboratorio MenFive).

Esas nuevas vacunas estaban previstas para administrarse al año de vida (en los nacidos a partir de julio de 2024) y a los 11 años (en aquellos nacidos a partir de julio de 2015).

Como los casos aumentaron en este 2026 (ya superan los 22 infectados y siete fallecidos, siempre los datos son sujetos a revisión acorde pasan las semanas), el Ministerio de Salud Pública ya habilitó la vacunación a todos los adolescentes de 11 y 12 años que no lo hayan hecho aún.

Y este martes se confirmó que el 27 de julio abre la agenda de vacunación para los adolescentes de 13, 14 y 15 años.

El 3 de agosto inicia la habilitación a los niños de nueve y 10 años.

Es por agenda, de ahí que se hable de comienzo de la habilitación.

Acorde haya disponibilidad de stock y se vayan cumpliendo los porcentajes de inmunidad de rebaño (cercanos al 95%), “la aspiración del Ministerio es continuar ampliando la vacunación, en función de la disponibilidad de dosis, para alcanzar progresivamente a todos los niños, niñas y adolescentes de 2 a 18 años”.

¿Por qué los adolescentes son la clave?

La evidencia que los técnicos del MSP les llevaron a las autoridades políticas es que el 24% de los adolescentes son posibles portadores de la bacteria (una bacteria en la que todo humano es potencial huésped). Como en esas edades a la salida de la niñez es que se da la mayor concentración (lo que no quiere decir que sean quienes más enfermen o fallezcan), el objetivo epidemiológico es reducir las chances de circulación.

De hecho, las personas inmunosuprimidas (que se pueden vacunar sin importar la edad previa anuencia de su médico tratante) o los niños chicos son quienes pueden sufrir más las consecuencias de la enfermedad.

Como toda infección respiratoria son las secreciones nasales, la saliva, y los ambientes mal ventilados los que propagan mayor el contagio.

Los lactantes, infantes y adolescentes son los más afectados. También tienen más riesgo las personas con defensas bajas por enfermedades o tratamientos médicos. Por eso la vacunación también aplica a los siguientes grupos de riesgo: