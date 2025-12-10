Cuáles son las nuevas vacunas que se suman al calendario oficial

El Gobierno Nacional incorporó en noviembre las últimas vacunas al esquema de inoculación oficial de Uruguay 2026 .

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

La acción oficializada a través de un decreto y ejecutada en el marco del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) del Ministerio de Salud Pública (MSP) , prevé la aplicación de los inoculables antimeningocócicas, el hexavalente y el que apunta contra el virus del papiloma humano en carácter de interés sanitario de forma tal que serán provistas de forma gratuita.

“El MSP considera prioritaria la garantía de acceso equitativo a las vacunas incluidas en el esquema nacional, como estrategia fundamental para la protección de la salud de niños, niñas y adolescentes, y para la reducción de inequidades en el acceso a medidas preventivas”, detalló la normativa firmada por la titular del MSP , Cristina Lustemberg , y el presidente Yamandú Orsi .

SARAMPIÓN Salud Pública confirmó sexto caso de sarampión en Uruguay: son todos de la misma familia de San Javier

SALUD Sarampión en Uruguay: MSP refuerza campaña de vacunación y recuerda dónde y cuándo se pueden recibir las dosis

Según el decreto, el MSP definió el esquema nacional de vacunación actualizado en Uruguay 2026 :

• vacuna antimeningocócica del serogrupo ? (MenB): dos dosis a los dos y cuatro meses, con refuerzo a los 15 meses;

• vacuna antimeningocôcica conjugada contra serogrupos A,C,W,XeY (MenACWXY): una dosis a los 12 meses y otra a los 11 años;

• vacuna hexavalente: tres dosis a los dos, cuatro y seis meses, y refuerzo a los 15 meses;

• la quinta dosis de la IPV se administrará a los 21 meses. Quienes ya cumplieron los 21 meses en julio de 2025 la recibirán a los 5 años,

• y vacuna contra el VPH: 1) dosis única de VPH9 a los 11 años de edad y hasta los 26 años inclusive para mujeres y hombres, sin requerimiento de indicación ni receta médica; 2) tres dosis en personas con inmunocompromiso, según indicaciones técnicas del PAI y 3) mantener la recomendación vigente de vacunación gratuita hasta los 45 años en situación fuera del esquema regular.