Detectaron caso de sarampión autóctono en San Javier: MSP desplegará operativo y centros educativos del lugar tendrán clases virtuales

El Ministerio de Salud Pública (MSP) detectó un caso de sarampión autóctono en Río Negro , en el contexto del brote de la enfermedad en una familia de San Javier .

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

La cartera desplegará un operativo en la localidad con el fin de identificar personas con síntomas, tomar muestras en domicilios ante casos sospechosos, verificar el estado vacunal de la población y vacunación de quienes no cuenten con las dos dosis.

"Con el cometido de reforzar la prevención los centros educativos de San Javier pasarán a la modalidad virtual ", afirmó un comunicado del ministerio.

SALUD Sarampión en Uruguay: MSP refuerza campaña de vacunación y recuerda dónde y cuándo se pueden recibir las dosis

SARAMPIÓN Salud Pública confirmó sexto caso de sarampión en Uruguay: son todos de la misma familia de San Javier

Dentro de una familia de la localidad, ya se habían reportado seis casos de sarampión luego de haber viajado recientemente a Bolivia y presentar síntomas al regresar al país.

Sin embargo, este nuevo caso –que es autóctono– no pertenece a la familia afectada, según confirmaron fuentes de Salud Pública a El Observador.

En primera instancia, fue el periodista Leonardo Sarro quien informó del nuevo caso, mediante sus redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/leosarro/status/1998469816370258028&partner=&hide_thread=false Se registró primer caso autóctono de sarampión en el departamento de Río Negro — leo sarro press (@leosarro) December 9, 2025

El MSP convocará a una rueda de prensa este martes a las 18:30 para ampliar detalles de la enfermedad en esa zona del país.

Hasta el último reporte de la cartera, estaban a estudio otros cincos casos que figuran como "sospechosos", ubicados en la zona rural de San Javier.

Por otro pate, el ministerio también había descartado la semana pasada un brote de la enfermedad en La Floresta, departamento de Canelones.

Noticia en desarrollo.