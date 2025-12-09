"Hasta el Ministerio de Defensa está dispuesto a trabajar en esto": Orsi sobre plan para que jóvenes accedan a oportunidades laborales

El presidente de la República, Yamandú Orsi , afirmó que el Ministerio de Defensa "está dispuesto" a colaborar en el plan del Inisa para que 80 jóvenes del accederán a oportunidades laborales y de capacitación a partir de marzo o abril del próximo año En su disertación de este martes en el almuerzo de ADM, Orsi contó que la ministra Sandra Lazo ya mantuvo una reunión con el presidente del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) Jaime Saavedra .

El programa en cuestión, Cosechando Esperanzas , fue presentado a fines de noviembre en un evento que contó con la presencia de Richard Read , impulsor de la iniciativa. "Hasta el Ministerio de Defensa está dispuesto a trabajar en esto ", agregó el presidente Orsi sobre el programa, este martes cuando fue consultado.

Además de informar de la reunión entre Lazo y Saavedra, afirmó que él mismo tuvo "la oportunidad de hablar con gente del Ministerio de Defensa , desde ahí también se puede dar una mano".

Según Presidencia de la República, el objetivo de Cosechando Esperanzas "es promover la reinserción social y laboral de adolescentes que recuperan la libertad y contribuir a la reducción de la reincidencia ".

"Los participantes trabajarán en la Colonia Berro, en la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida y en empresas privadas que apoyan el proyecto. Además, recibirán capacitación para el desempeño de trabajo", agregaron desde Presidencia.

Además, la idea es poder implementar un convenio entre Defensa y el Inisa para que algunos de los jóvenes desempeñen distintos oficios dentro de las Fuerzas Armadas, aunque todavía esto no está definido.

El director general de Servicios Sociales del Ministerio de Defensa, Alberto Fumero, contó a El Observador que "en las Fuerzas Armadas hay carpintería, electricidad, mecánica, panadería y otros oficios laborales" a los cuales los jóvenes podrían aplicar.

Una de las ideas es que "entren como soldados y que después decidan si siguen o no, pero que en este proceso puedan tener su salario y la vida común y corriente del soldado", dijo Fumero. Las autoridades planean tener algún tipo de anuncios en este sentido antes de que termine el año.

También Orsi afirmó que los empresarios son necesarios para este tipo de programas. "Son políticas que nos cuesta mucho implementarlas, cuando el Estado no lo logra, ahí están los empresarios", dijo el presidente de la República este martes consultado sobre el proyecto.

"Pudimos ver que estábamos todo los partidos políticos y a su vez una cantidad de empresas dispuestos a trabajar y colaborar", agregó Orsi. "Los empresarios son bienvenidos, pero también desde el Estado podemos hacer bastante más", sentenció.

Los puntos del Uruguay en que se potenciará "la presencia del Estado" como "política de seguridad"

Yamandú Orsi en evento de ADM Yamandú Orsi en evento de ADM Foto: Leonardo Carreño/ FocoUy

El presidente de la República adelantó que a partir de febrero de 2026 se potenciará "la presencia del Estado" como política de seguridad en cinco zonas del Uruguay.

El plan Más Barrio tendrá como objetivos el barrio San Antonio en Maldonado, Cerro Norte en Montevideo, Corfrisa-Talca en Las Piedras, y en las ciudades de Durazno y Rivera.

"Una eficiente política de seguridad se juega más en las calles, en la iluminación, en la presencia del Estado, en los espacios públicos recuperados", afirmó Orsi este martes.

"Diseñamos el plan Más Barrio que combina policía, infraestructura, programas sociales y presencia territorial", con el objetivo de que "la calle y los espacios públicos vuelvan a ser de la gente", agregó el presidente. Para Orsi, con esta iniciativa, "hoy tenemos una política de seguridad que no es un parche, sino que es un camino".

"Uruguay debe caminar decididamente hacia la creación de una Agencia Nacional de Inteligencia", según Orsi

WhatsApp Image 2025-12-09 at 13.34.16 El presidente de la República, Yamandú Orsi. FocoUY.

El presidente también se manifestó a favor de la creación de una Agencia Nacional de Inteligencia para combatir el crimen organizado.

"El crimen organizado no se combate gritando más fuerte; se combate con información, con Inteligencia, con profesionalismo, con trabajo articulado entre la Policía, Prefectura, Fiscalía, los organismos financieros y la cooperación internacional", agregó Orsi.

Remarcó que "se tiende a ver a la Inteligencia como un instrumento totalitario", aunque por otro lado, él entiende que "Uruguay debe caminar" a la creación de un organismo de estas características.

A su vez, recordó que durante estos meses de mandato se creó el Sistema Integral de Lucha contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico. "Por primera vez, el país tiene una arquitectura permanente que reúne a todos los organismos del Estado que deben actuar: Interior, Defensa, Cancillería, Economía, Educación, Inteligencia Estratégica, Lavado de Activos, Drogas, Banco Central, AGESIC y Presidencia", enumeró Orsi.