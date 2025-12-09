Yamandú Orsi habló de sus "tropiezos discursivos" y aseguró que el crimen organizado "no se combate gritando más fuerte"

El presidente de la República, Yamandú Orsi , es el principal expositor este martes en el almuerzo de ADM , un evento organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM).

Orsi agradeció al expresidente Julio María Sanguinetti y al exintendente de Canelones, Marcos Carámbula . A lo largo de su intervención, Orsi destacó algunos aspectos de su gestión y se refirió a sus "tropiezos discursivos" , los cuales, según él, marcaron buena parte de las noticias sobre su figura.

" Capaz que algunas de las noticias más importantes con respecto a la figura del presidente han sido la cantidad de los tropiezos discursivos o torpezas ", afirmó Orsi, quien, sin embargo, dejó en claro que no cambiará su estilo: " Lo voy a seguir haciendo, y les adelanto a los editores, que hoy va a ser un gran porrazo discursivo porque así va a ser mi tónica de acá a cinco años más adelante", apuntó.

En tal sentido, agregó que "si no se entiende se explica, porque mi vocación docente tiene eso. Lo políticamente correcto, confieso, me tiene un poco cansado . Voy a ser yo mismo y decir lo que pienso una y otra vez. E incluso me voy a dar el lujo de decir lo que pienso ".

El presidente aseguró que estos "tropiezos discursivos" serán cada vez más frecuentes. "Me gusta provocar discusión y a veces la discusión empieza cuando uno plantea lo que verdaderamente piensa", añadió.

En relación a su gestión, Orsi comenzó hablando sobre "el punto de arranque" de su mandato y dejó claro que no se trataría de un discurso de culpas. "Parto de la base de que la herencia recibida no fue un desastre. Tampoco fue el paraíso, porque así es siempre o casi siempre. Así es el Uruguay", señaló.

WhatsApp Image 2025-12-09 at 13.34.16 (1) El presidente Yamandú Orsi FocoUY.

El presidente reconoció las "fortalezas macroeconómicas" del país, pero también destacó los "problemas fiscales, sociales, que condicionan la realidad". "En materia fiscal los números mostraban una realidad más dura de lo esperado, el déficit rondaba el 4% del PBI, aparecieron deudas postergadas y obligaciones que no estaban registradas con claridad, como más de 160 millones de dólares en el Ministerio de Transporte o más de 100 millones en ASSE", detalló.

Orsi expresó que "un país se construye con 19 departamentos fuertes, con empresarios que invierten, con trabajadores que se organizan, con universidades que investigan, con gremiales empresariales que defienden los intereses nacionales, con organizaciones sociales que empujan".

A continuación, destacó varias acciones tomadas por su gobierno que generaron "resultados inmediatos" y aprovechó para criticar a la administración anterior: "Uruguay cambió de rumbo sin perder su acumulación positiva. Pasamos de la lógica del parche a la lógica del proyecto, de administrar la coyuntura a construir futuro".

Sobre las prioridades del gobierno, Orsi afirmó que "el 70% de las prioridades estratégicas" planteadas en la campaña electoral "se están implementando". Aseguró que "el país avanza simultáneamente en empleo, salud, infancia, educación, producción, transporte, seguridad".

Se refirió a las "reformas estructurales" que está atravesando el país, las cuales llevan a "un Estado más eficiente, más cercano y más comprometido con su gente".

Entre los logros, mencionó la mejora en salud, como la reducción de los medicamentos faltantes en ASSE, de 90 a 10 en solo un mes de gestión directa. "No es un punto de llegada, pero sí una señal clara de lo que ocurre cuando el sistema se ordena", destacó.

En educación, enfatizó que debe ser un motor de "igualdad, movilidad social y futuro". Se refirió al Bono Escolar, que benefició a 114.000 niños con $2.500 al regreso de las vacaciones de invierno, y aseguró que se planea expandirlo a 300.000 niños para "evitar que la pobreza sea una barrera para aprender". También mencionó la ampliación de becas Butiá y el programa de alimentación en la educación media, además de planes para ampliar los horarios de tiempo completo y extendido en escuelas y liceos.

Sobre la pobreza, Orsi señaló que los montos otorgados a través de la Tarjeta Uruguay Social y el Bono Crianza aumentaron un 50%, beneficiando a los 100.000 hogares más vulnerables del país. "Este aumento no es un beneficio, es un alivio, es una señal de que el Estado está ahí cuando más se lo necesita", indicó.

En cuanto a la seguridad, Orsi subrayó que "un enemigo complejo exige un Estado inteligente". Criticó la simplificación de la discusión sobre seguridad, que en su opinión se divide entre "la política de mano dura" y "la implementación de políticas sociales como única salida". "Pareciera que estos dos enfoques secuestraron la discusión. La alternativa válida es la política pública basada en evidencia. El crimen organizado no se combate gritando más fuerte. Tenemos que pegar donde duele: en la plata, en la logística y en el territorio", concluyó.

En otro orden, Orsi indicó que parte de la "buena foto fiscal" del último año se debió al adelanto de fondos futuros. "Eso generó un alivio momentáneo, pero dejó compromisos, como era obvio".

"Estamos en el camino correcto, porque los pasos que hemos dado nos muestran que se puede avanzar en la dirección que plateamos: más oportunidades, más igualdad, más seguridad, más desarrollo productivo, con justicia social. Uruguay es un país para crecer, y crecer significa oportunidades que llegan a cada rincón, a cada persona, sin exclusiones", agregó el mandatario.

Para finalizar, el presidente cerró diciendo que el gobierno seguirá apostando al diálogo "una y otra vez" y dijo a los presentes: "Cuenten con un gobierno que da la cara y que está dispuesto a trabajar hombro con hombro con quienes creen en Uruguay".

La exposición se puede repasar a continuación: