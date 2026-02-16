Jorge Díaz le respondió a Javier García por caso Cardama e ironizó con "el legado de Lacalle Pou"

El prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz , se refirió a la situación con Cardama y apuntó de manera crítica contra la oposición por su "obstinación" en defender al astillero.

"Me llama poderosamente la atención la coincidencia de argumentos entre las evacuaciones de Cardama y los argumentos de la oposición; son un calco. Es como si hubiera una especie de acuerdo tácito entre el astillero y la oposición para sostener una posición única ", comenzó señalando Díaz en entrevista con Desayunos Informales (Canal 12).

Tras esto, apuntó que el Estado uruguayo fue "engañado" por el astillero y por esa razón le "llama poderosamente la atención" que "quienes fueron engañados reivindiquen con tanta fuerza a quien los engañó" .

TORRE EJECUTIVA Jorge Díaz sobre el caso Cardama: "No hay ningún tipo de proceso de mediación en este momento"

PATRULLAS OCEÁNICAS Caso Cardama: Jorge Díaz dijo que "no fue una sorpresa" la disolución de Eurocommerce en el Reino Unido

Sobre esto además cuestionó la "obstinación" de las autoridades del gobierno pasado en cuanto a Cardama.

Días atrás, el senador del Partido Nacional que ofició como ministro de Defensa en la anterior administración, Javier García, opinó acerca del anuncio del gobierno de Yamandú Orsi sobre la rescisión del contrato con Cardama y afirmó que esta decisión fue asumida únicamente por razones políticas.

"La decisión de rescisión estaba tomada desde el inicio y es por una sola razón: POLÍTICA. El objetivo es destruir lo que venga del gobierno de Lacalle Pou. Lo intentaron con el puerto utilizando a la Justicia y perdieron. Ahora las patrulleras, también el proyecto Neptuno y el saneamiento para el interior. El único objetivo es destruir. Lo político por encima de lo jurídico nuevamente", escribió en X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JavierGarcia_Uy/status/2022336419977465908?s=20&partner=&hide_thread=false Ante el anuncio del gobierno hoy:

La decisión de rescisión estaba tomada desde el inicio y es por una sola razón: POLÍTICA.

El objetivo es destruir lo que venga del gobierno de Lacalle Pou. Lo intentaron con el puerto utilizando a la Justicia y perdieron. Ahora las patrulleras,… — Javier García (@JavierGarcia_Uy) February 13, 2026

Acerca de estos cuestionamientos opinó Díaz, quien apuntó contra la oposición. "¿El legado de Lacalle Pou es destruir documentos, aceptar documentos truchos, contratar con empresas insolventes? ¿Ese es el legado de Lacalle Pou? Con todo respeto, yo no soy blanco, pero el legado de Lacalle Pou es mucho más importante", dijo.

Finalmente, el prosecretario criticó a García y afirmó que "los argumentos sistemáticamente que Cardama presenta en el expediente administrativo son los que repite" el senador. "Es un dato de la realidad", afirmó Díaz para cerrar.

El viernes pasado, el presidente de la República, Yamandú Orsi anunció la rescisión del contrato con Cardama, el astillero español que estaba construyendo dos patrulleras oceánicas para la Armada por "incumplimientos graves" en las dos garantías que había presentado.

Acompañado por el prosecretario Jorge Díaz y la ministra Sandra Lazo, Orsi detalló que el Consejo de Ministros había dispuesto iniciar acciones legales por daños, perjuicios y para recuperar el patrimonio invertido (unos US$ 30 millones), y definir responsabilidades institucionales e individuales por incumplimientos graves durante la selección del astillero y el proceso de construcción.