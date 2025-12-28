Patrullas oceánicas OPV: Defensa notificó el viernes a Cardama de sus "incumplimientos" y la carta de crédito en febrero está comprometida

Desde que el presidente Yamandú Orsi anunció el 22 de octubre las “acciones para rescindir el contrato” con el astillero Cardama ante los “fuertes indicios de fraude al Estado uruguayo”, buena parte del debate político se ha centrado en cuándo y cómo el gobierno puede dar por terminado ese proceso de construcción. En los dos meses siguientes hubo un intento frustrado de acercamiento entre las partes, una denuncia penal y dos ampliaciones y sucesivos informes críticos de los inspectores de la Armada Nacional en Vigo, pero hasta ahora el ensamblaje de las dos patrullas oceánicas sigue en pie.

El gobierno ha ido recorriendo los pasos administrativos que a su entender avanzan hacia la rescisión del contrato. El viernes 26 pasado, el Ministerio de Defensa –en calidad de comprador de las dos OPV – dio vista a Cardama de sus “incumplimientos” en el proceso de construcción, según confirmaron a El Observador fuentes del Poder Ejecutivo.

El viernes 19 el astillero había notificado a Defensa que realizó la puesta de quilla correspondiente al segundo buque. En el contrato está establecido que ese es uno de los hitos que conlleva la transferencia del 30% del valor de la segunda embarcación a favor de la empresa y el propio Mario Cardama había avisado el 10 de octubre a la ministra Sandra Lazo de su intención de concretarlo en diciembre, según explicaron allegados al astillero.

Sin embargo, tanto Lazo como el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz , han defendido que ese hito recién debería haberse realizado en junio de 2026 y que su financiamiento debería estar contemplado en una segunda carta de crédito entre el Banco República y el Deutsche Bank a renovar en febrero de ese año.

Además, en Defensa sostienen que los informes de los capitanes de navío de la Comisión Técnica (Cotec) de la Armada que están apostados en Vigo, Ismael González y Héctor Cardozo, han sido muy críticos con la colocación de esa “segunda quilla”, alegando por ejemplo que fue puesta al revés y en la misma vía en que está siendo construido el primer buque, entre la popa y el agua.

La nueva pieza es visible desde el muelle de reparaciones de Bouzas, tal como consignó este viernes el medio local Faro de Vigo.

En la Torre Ejecutiva interpretan que fue una maniobra de Cardama para cobrar una parte del dinero, dado que el siguiente hito que debió haber cumplido –la colocación de los motores principales del primer buque– está trancado. La ministra Lazo había informado durante la interpelación en el Senado que el astillero notificó al Estado uruguayo el pasado 18 de noviembre que la compañía estadounidense Caterpillar –encargada de proveer estos motores– le había rescindido el contrato.

Ese hito estaba previsto para enero del 2026 y su cumplimiento conlleva el pago de otro 20% del valor del primer buque, lo que equivale a 8,2 millones de euros. Consultada días atrás en Arriba Gente, la ministra Lazo sostuvo que su incumplimiento “significa que estaría cayendo el contrato”.

De acuerdo al contrato, la segunda quilla debía colocarse al mes 16 de la construcción, que inició formalmente en diciembre de 2024. Pero la colocación de los motores en el primer buque debía ser en el mes 11 de las obras y su botadura –cuando se echa al agua por primera vez– en el mes 15.

La carta de crédito

A esto se suma otro capítulo que se encamina a empantanar de manera definitiva la construcción de las patrullas oceánicas en Vigo. La carta de crédito entre el BROU y el Deutsche Bank a través de la que Cardama cobró el dinero correspondiente a la entrega de los planos de cuaderna maestra y la puesta de quilla del primer buque debe ser abierta, según establece el contrato, a “cada año natural antes del 15 de febrero” por el Estado uruguayo en calidad de “comprador”.

Sin embargo, fuentes de Presidencia de la República explicaron a El Observador que ven mérito más que suficiente –entre la falta de una entrega de garantía, las demoras en el ensamblaje de las unidades sobre la vía y la incertidumbre por los motores– para no abrir esa carta de crédito en febrero de 2026.

Además, tal como informó El País, el astillero envió a un abogado y un escribano para notificar antes de la feria judicial al Ministerio de Defensa de una citación a conciliación para el próximo 16 de marzo. La conciliación es el paso previo al inicio de un juicio por demanda.

El presidente Orsi sostuvo este viernes en una conversación informal con periodistas que con esto Cardama pasó “a la ofensiva”, aunque adelantó que el Poder Ejecutivo se mantendrá “firme” en su posición, según consignaron Telenoche, Telemundo y Subrayado.

El gobierno aguarda en los próximos días por los hallazgos de la calificadora Bureau Veritas respecto a la construcción de las patrullas, que ha recibido duras críticas de los oficiales uruguayos en Vigo. La colocación de la segunda quilla, al igual que todos los otros hitos, fue validada por Lloyd's Register, la compañía contratada para ese fin por Cardama.