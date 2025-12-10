Oficiales de la Armada alertan que "la estabilidad del buque" que está construyendo Cardama "se encuentra comprometida" si se inunda el "último compartimento"

Los dos representantes del Ministerio de Defensa que están en Vigo para vigilar la construcción de dos patrullas oceánicas OPV en el astillero Cardama reportaron el viernes pasado a la ministra Sandra Lazo serias preocupaciones sobre futuras limitaciones operativas de los buques, con su “estabilidad comprometida”.

Los capitanes de navío Ismael González y Héctor Cardozo mantuvieron una reunión por videoconferencia el pasado 27 de noviembre con tres representantes de Cintranaval, la compañía española a la que Cardama delegó el diseño naval de las patrullas. Los inspectores de la Armada uruguaya solicitaron información respecto a “con cuántos compartimentos inundados puede navegar el buque”. Más allá de obtener distintos datos sobre la “estabilidad” en casos como este y el “comportamiento” de las OPV en “diferentes condiciones de carga”, consideraron que “no se brinda la información solicitada”.

No obstante ello, González y Cardozo pudieron reportar a la ministra Lazo que “la estabilidad del buque se encuentra comprometida, ya que con la inundación del último compartimento de popa el buque queda con un calado en popa de 7,4 metros y sin gobierno” . En su informe del 5 de diciembre, al que accedió El Observador, los capitanes de navío sostuvieron que “en esta condición el buque no puede operar y debe pedir asistencia ya que queda sin gobierno”.

En otro tramo del reporte, los oficiales de la Armada explicaron que con una avería en ese último compartimento la patrulla oceánica “queda a flote con su popa bajo el agua” y sin posibilidad de conducirla en esas circunstancias, lo que “limita la operativa y la seguridad del buque” .

“Es incierta la fecha de entrega”

Pese a estas conclusiones categóricas en base a lo informado por Cintranaval, los oficiales de la Armada cuestionaron en varias ocasiones las restricciones a la información por parte de Cardama. Cardozo y González detallaron que todas las solicitudes son por escrito y “se espera el tiempo que dispone el astillero, cuando se debería tener la información en tiempo real”.

Los oficiales criticaron que el astillero “fue poco colaborativo” desde el punto de vista de la “forma”, mientras que con el “contenido” fue “confuso y dejó mucho que desear teniendo en cuenta lo importante del proyecto”. Los capitanes de navío reconocieron que en semanas anteriores se habían puesto “más colaborativos”, pero que ahora se “volvió a lo mismo de no dar respuesta”, con data “selectiva y demorada”.

Los oficiales reprocharon que desde que lo pidieron el 30 de setiembre no han accedido a la planificación general del proyecto ni a la planificación de bloques en grada, para lo que “la excusa para no brindar información” ha sido “la situación actual de público conocimiento”, ante la denuncia de un presunto “fraude” por parte del gobierno uruguayo.

“No se nos autorizó el ingreso a la plataforma de la clase, para tener acceso a la situación en tiempo real de los planos, sus observaciones y aprobaciones”, consignaron los inspectores.

Los capitanes de navío enviaron a Cardama un correo electrónico el 27 de noviembre para poner “de manifiesto la disconformidad por la manera y el trato a los representantes del armador”, además de reclamar la entrega de los resultados de los ensayos no destructivos para testear las soldaduras, de las que se enteraron el martes 25 y “desde ese momento fue solicitado”, sin respuesta por parte de Pedro Álvarez, interlocutor del astillero en el proyecto.

Mario Cardama

Ante esa comunicación, Cardama respondió al día siguiente por la misma vía: “Dada la situación del contrato, que doy por supuesto que ustedes conocen, cualquier comunicación que se realice deberá ser a través de la ministra”.

Cardozo y González también consignaron una reunión solicitada por el armador el 4 de diciembre en la que estuvieron Mario Cardama, Pedro Álvarez y otros cuatro representantes, en la que se trataron “temas técnicos en referencia a los controles que realizará la clase para avalar” distintos puntos como los arbotantes, ensayos no destructivos, estabilidad del buque, controles de soldadura y motores principales.

Sobre estos últimos, tal como informó este martes El Observador, se suponía que para el 26 de noviembre el primero de los motores de Caterpillar “estaría listo en la fábrica”, situación que “ya no es así” y que “se enviarán las nuevas fechas cuando se arregle la situación”. También se esperaba para el 5 de diciembre que el segundo de los motores esté listo en fábrica, pero de nuevo la “situación ya no es así”, por lo que se contarán con “nuevas fechas cuando se arregle la situación”.

La ministra Lazo ya había adelantado que Cardama se había puesto en contacto para avisar que habría “demoras” en el cumplimiento de los siguientes hitos, al tiempo que el empresario español ha expresado en varias ocasiones su malestar por las afectaciones que el anuncio de Orsi tendrá sobre el proceso de construcción y la relación con los proveedores.

Los oficiales de la Armada escribieron en su último reporte que “no hay disposición del astillero” a que ellos conozcan “el proyecto y sus tiempos”. Cardozo y González también concluyeron que “es incierta la fecha de entrega de los buques ya que no es confiable la información que se nos brinda”, lo mismo que con “la calidad del producto”, dado que “no se tiene la confianza suficiente para pensar que se van a cumplir los tiempos y que quede todo bien”.

Faltan 22 semanas –cinco meses– para la botadura de la primera patrulla oceánica, recordaron los capitanes de navío. Los inspectores también recomendaron al Ministerio de Defensa “no aceptar que la construcción de la quilla de la segunda OPV”, que ya se está forjando en uno de los talleres, “sea realizada con recortes de chapa, como fue el caso de algunos bloques de la primera OPV”.

Como informó El Observador, los capitanes de navío observaron que Cardama lleva 16 bloques unidos sobre la vía cuando para esta fecha, de acuerdo a su planificación entregada en mayo, debería ir 27.

El presidente de la República, Yamandú Orsi.

Orsi: "Las vamos a tener sí o sí"

Este miércoles tendrá lugar la interpelación a la ministra Lazo por parte de su antecesor en el cargo, el senador nacionalista Javier García.

En la antesala a esa pulseada parlamentaria, el presidente Yamandú Orsi afirmó este martes en un almuerzo de la Asociación de Dirigentes de Marketing que "vamos a tener sí o sí" las patrullas oceánicas. No obstante, aclaró que decidieron "caminar un proceso a terminar con eso" (el contrato), "porque no íbamos a terminar bien. "Tenemos que cuidar los recursos, los 30 millones de dólares que fueron puestos", agregó.

Orsi ponderó la decisión del anterior gobierno de avanzar en la adquisición de estas OPV, pero cuestionó que "el camino y la empresa no fueron los adecuados". Por otro lado, evitó aventurar si finalmente habrá una rescisión definitiva del contrato. "Anunciamos un camino de frenar el proceso que venimos llevando adelante con esa empresa. Tenemos que ver cual es la mejor forma de hacerlo, en eso estamos", sentenció.