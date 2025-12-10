Mala praxis a bebé que murió tras intervención toráxica: fiscalía pide imputar a grado 5 y grado 3 de cirugía pediátrica

Manuel Carreño tenía 13 meses el 8 de abril de 2024 cuando fue sometido a una cirugía de tórax (lobectomía) por una malformación congénita pulmonar benigna. La intervención, que estuvo a cargo del grado 5 de cirugía pediátrica Gabriel Giannini y el grado 3 Martín Ormaechea, se realizó por endoscopía en el Casmu.

Al poco tiempo de iniciar la operación los cirujanos se encontraron con dificultades que impedían la visibilidad del campo operatorio. Sin embargo, en lugar de cambiar el procedimiento y pasar a una cirugía abierta, insistieron en ese método. "La demora de aproximadamente 4 a 5 horas prolongó innecesariamente el tiempo operatoriolo" y resultó ser "un período anestésico excesivamente prolongado para un lactante de 13 meses", sostuvo una de las pericias incorporadas a la carpeta de la investigación de Fiscalía de Flagrancia de 15° Turno, a la que accedió El Observador.

Quedó demostrado que la demora en cambiar el método de la operación le generó "un sangrado significativo en la vía aérea". Como consecuencia de la sangre que perdió Manuel murió al día siguiente.

Los padres del niño denunciaron penalmente a los médicos que intervinieron por un presunto delito de homicidio culposo y a la intensivista María Carolina Talasimov por encubrimiento debido a que falseó la historia clínica.

El abogado Juan Pablo Decia, patrocinante de los padres del niño, confirmó a El Observador que fue notificado del pedido de imputación por homicidio culposo para los dos cirujanos denunciados y por encubrimiento para la médica intensivista.

La audiencia en la que se formalizará la investigación fue fijada por el juez Emilio Baccelli para el 16 de diciembre a pedido de la fiscal Sylvia Lovesio, quien entendió que corresponde enjuiciar a los cirujanos por homicidio culposo. Afirmó en su dictamen que “por imprudencia, impericia, negligencia de ambos" una intervención de bajo riesgo "derivó en un resultado de muerte".

La fiscal sostuvo que "Manuel, de apenas 13 meses de edad ingresó sano y con un diagnóstico de una malformación benigna que podría haberse controlado en su evolución con seguimiento clínico, fue expuesto a una cirugía de alto riesgo la que ocasionó no sólo la involución de su estado de salud de sano a crítico, sino que mediante el accionar imperito, determinó que cayera en un estado de vulnerabilidad extrema”.

Agregó que "debió ser trasladado al CTI pediátrico, mientras su organismo se apagaba debido a la hemorragia pulmonar y posterior insuficiencia y colapso pulmonar agudo”.

Lovesio dio cuenta también de “la falsedad consignada en la historia clínica” por la intensivista Talasimov que “fue coincidente con la información proporcionada a la familia al terminar la intervención por parte del cirujano actuante, quien les dijo que “había sido exitosa”.

Informe de Unidad Académica de Cirugía de Tórax de la Facultad de Medicina

La fiscal Lovesio citó en su dictamen el informe académico de la Facultad de Medicina que concluyó que “existieron múltiples fallos en el manejo quirúrgico y posoperatorio, lo que evidencia que el equipo de cirujanos pediátricos torácicos carecía de la experiencia y el dominio técnico necesarios para llevar a cabo este procedimiento con seguridad”.

“Dichos errores comprometieron gravemente la evolución del niño y fueron determinantes en su fallecimiento”, dijo Lovesio. Agregó que los profesionales no tuvieron "la capacidad y la reacción (...) para evitar un daño irreparable”.

En base a las pericias realizadas, concluyó que la muerte de Manuel "obedeció a una hemorragia pulmonar derivada de una mala praxis en la cirugía endoscópica (…) intervención que debió convertirse hacia la técnica por toracotomía al inicio de la misma por las circunstancias adversas halladas al comienzo de la operación y no al cabo de 220 minutos (más de tres horas y media) y luego de haberse presentadouna lesión con hemorragia pulmonar".

Lovesio citó también al perito del ITF Luis Díaz Roselló, pediatra y docente honorario de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, quién opinó que el hecho de que se advirtiera del sangrado a las 3 horas 40 minutos de iniciado el procedimiento de endoscopía, hizo "irreversible" la situación.

Apuntó que "pese al sangrado intraoperatorio advertido por el equipo de anestesia, los dos cirujanos intervinientes y la intensivista consignan en la evolución de la Historia Clínica el día 9 de abril de 2024, que se trató de una cirugía ´sin eventos adversos intraoperatorios´”.

La Unidad de Cirugía de Tórax informó que un reciente reporte de resultados de técnica endoscópica sobre 465 niños pequeños, con malformaciones pulmonares congénitas en lobectomías, indicó que los tiempos promedios del procedimiento son cercanos a los 60 minutos y en ningún caso se constataron fallecimientos.

En el caso de Manuel, la endoscopía comenzó a las 11:40 y a pesar de las circunstancias adversas halladas de inmediato, los cirujanos lo continuaron hasta las 15:20. Recién en ese momento decidieron hacer una toracotomía pero la endoscopía le había causado una lesión con hemorragia pulmonar. "La toracotomía in extremis fue una intervención simple y breve aunque la oportunidad fue obviamente tardía", concluyó la pericia.

No tenían experiencia

El informe de la Facultad de Medicina señaló que la formación de los profesores debe ser verificada en los registros de la Facultad de Medicina y el Ministerio de Salud Pública, pero advirtieron que "ni la Unidad Académica de Cirugía de Tórax ni la Sociedad de Cirujanos de Tórax, tiene registrados a los colegas como cirujanos de tórax".

"No todos los cirujanos pediátricos tienen ni pueden tener la experiencia necesaria para realizar una lobectomía toracoscópica compleja, por la baja frecuencia de esta técnica en la patología pediátrica y ser un país de baja población", afimaron.

Señalaron que el procedimiento técnico quirúrgico requiere experticia. Aseguraron que para considerarse autónomo en este tipo de procedimientos, se requiere realizar entre 30 y 50 lobectomías toracoscópicas en sus diferentes modalidades bajo supervisión.

Ante un pedido de acceso a la información pública presentado por los padres de Manuel, ASSE respondió que en el Hospital Pereira Rossell se realizaron 12 lobectomías entre 2010 y 2024, en las que Giannini integró el equipo médico, junto a otros seis colegas. Mientras que cirugías toráxicas a adultos se realizaron en el mismo período 4.150 en el Hospital Maciel.

El informe mencionó que al complicarse la intervención podrían haber convocado a cirujano de tórax. "La institución en la cual se asistió este paciente, Casmu, ofrece a las diferentes especialidades y servicios de apoyo como internación, medicina interna, CTI, urgencias, salas de operaciones, entre otras, un departamento de Cirugía de Tórax que a su vez también cuenta con un equipo de guardia de Cirugía de Tórax. Este equipo cuenta con un doble esquema de atención: una guardia activa y un consultante de guardia".

La pericia de Cirugía de Tórax concluyó que "el aparato respiratorio infantil, debido a su inmadurez y alta sensibilidad frente a cualquier agresión, presenta una notable vulnerabilidad alveolar que se traduce en una baja tolerancia a las complicaciones".

A ello se suma que en Uruguay, "factores como la baja natalidad y la escasa prevalencia de patologías torácicas pediátricas, convierten la resección pulmonar en lactantes en una intervención muy poco frecuente".