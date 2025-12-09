Dólar
PATRULLAS OCEÁNICAS

"No íbamos a terminar bien", dijo Orsi sobre el inicio de acciones para rescindir contrato con Cardama

El presidente afirmó que tener patrullas oceánicas es "una buena decisión", pero que "el camino elegido y la empresa" no fueron los adecuados

9 de diciembre 2025 - 15:54hs
Yamandú Orsi en evento de ADM

Yamandú Orsi en evento de ADM

Foto: Leonardo Carreño/ FocoUy

El presidente de la República, Yamandú Orsi, afirmó que traería dificultades mantener la firma del contrato para la construcción de dos patrullas oceánicas con el astillero español Cardama por más de US$ 90 millones.

El 22 de octubre, el presidente anunció que había iniciado acciones para rescindir el contrato y que el Estado iniciaría acciones legales debido a que tenía presunción de que el astillero presentó una garantía falsa, ya que la empresa que la otorgó está en proceso de liquidación por inactividad.

"Ante las claras irregularidades que surgieron y que tuvimos que echar mano a la garantía, ahí constatamos que la empresa no había cumplido o no transitaban por el camino correcto", dijo Orsi este martes en el evento de ADM.

"Decidimos caminar un proceso a terminar con eso, porque no íbamos a terminar bien. Tenemos que cuidar los recursos, los 30 millones de dólares que fueron puestos", agregó el presidente.

Orsi afirmó que "el objetivo central que es tener las patrullas" a la cual calificó como "una buena decisión en el momento", pero que "el camino elegido y la empresa" no fueron los adecuados.

El presidente afirmó que el Estado tiene "la obligación de custodiar" el océano y que "las OPV son ideales para esto". "Las vamos a tener que sí o sí, anunciamos un camino de frenar el proceso que venimos llevando adelante con esa empresa. Tenemos que ver cual es la mejor forma de hacerlo, en eso estamos", sentenció Orsi.

El último reporte de la Armada, fechado al 5 de diciembre, da cuenta que sobre la vía del astillero hay 16 bloques ensamblados, cuando para esta fecha se había planificado que ya estuvieran unidos 27. Cada embarcación consta de un total de 44 unidades.

El gobierno de Orsi mantiene desde hace meses que Cardama tiene “atrasos” en las obras y se sustentan para eso en un cronograma presentado por el astillero en mayo de este año.

Temas:

Yamandú Orsi Cardama presidente de la República

