Cambios a la seguridad social: Oddone se reunió con representantes de las AFAP y acordaron instalar una mesa de diálogo por 60 días

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone , mantuvo este lunes una reunión con representantes de la Asociación Nacional de AFAP de Uruguay (Anafap) y República AFAP , con quienes acordó instalar una mesa de diálogo que funcionará durante 60 días para analizar eventuales modificaciones al sistema de seguridad social.

Oddone señaló en una breve declaración a la prensa que el Poder Ejecutivo fue quien convocó esta reunión , a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), en el marco de los cambios recomendados a raíz del Diálogo Social .

Y aseguró que en la reunión se acordó instalar un espacio de trabajo que funcionará de forma semanal por 60 días y en forma "reservada" para "poder encontrar espacios de mejora en lo que el Poder Ejecutivo entiende es necesario" en términos de seguridad social.

"Ese trabajo está esencialmente afincado en asumir que el sistema de capitalización obligatorio forma parte del sistema, porque el sistema tiene tres pilares. En segundo lugar, está asumiendo que el esquema previsional va a seguir estando organizado en relación a administradoras de fondos de pensiones públicas y privadas, que los fondos de ahorro individual son de propiedad de los individuos, de los afiliados, y que, por tanto, quedan algunos temas sobre los cuales podemos conversar y que podemos encontrar mejoras en materia de la gestión del sistema previsional", argumentó el ministro de Economía.

El MEF aseguró en un comunicado que al finalizar los 60 días de plazo se elaborará un "documento con las conclusiones preliminares" que se hará público cuando concluyan las reuniones.

Hubo un punto en particular dentro de las recomendaciones del Diálogo Social que generó polémica, referido a las cuentas de ahorro individual y la intención de que sean gestionadas de forma centralizada por un organismo público, aunque el gobierno ha insistido en que esto se haría sin eliminar o "estatizar" a las AFAP.

En el comunicado, el ministerio reafirmó que todas las iniciativas que se analizarán están orientadas a "maximizar la rentabilidad neta acumulada para los afiliados" y generar, por ende, una "mayor prestación jubilatoria en el pilar de capitalización individual", además de "promover mayor competencia, transparencia y diversificación de portafolios de las AFAP, en un marco de prudencia regulatoria y protección al afiliado".

Una resolución de la Mesa Representativa del PIT-CNT, dada a conocer antes de que se redactara el documento final de la Comisión del Diálogo Social, señalaba que se había alcanzado un acuerdo con el gobierno para lograr la "desvinculación de las AFAP de la administración directa" de los ahorros previsionales, que llevó a que Anafap emitiera un comunicado apuntando contra la "estatización" pretendida con esa medida.

Tras esto, tanto Oddone como el presidente Yamandú Orsi aclararon que no estaba planteado avanzar en "eliminar o estatizar las AFAP".