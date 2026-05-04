Alentado por Noruega, Sánchez apuesta a que Uruguay sea "referente" en negociaciones de paz y plantea crear un "consejo asesor" con los expresidentes

Tras cerrar en el Foro de Doha la incorporación de Uruguay como garante en las negociaciones de paz del gobierno de Colombia con una de las disidencias de las FARC, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez , apuesta a apuntalar la reputación del país como un socio fiable para procesos de mediación en conflictos.

El dirigente del MPP había anunciado a fines del año pasado su intención de generar una “Escuela de Paz” en Uruguay para formar mediadores y planifica para este año distintos hitos para consolidar su iniciativa.

En entrevista con El Observador, el secretario de la Presidencia adelantó que hace dos semanas recibió de parte de Noruega la propuesta de que Uruguay participe “con ellos en algunos procesos (de paz) en los que están”. “Hay que ir chupando rueda”, sostuvo Sánchez y habló de que “el Estado uruguayo está aprendiendo”, “participando de algunos procesos” en que no está como “titular”, pero sí “acompañando a los que tienen una experiencia de 40 años de mediación”. “Parte de lo que hablamos con los noruegos es: ‘Nosotros queremos ser los socios de ustedes en América Latina’", dijo.

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El jerarca expuso que a eso apuntó su participación en el Foro de Doha en Qatar en diciembre del año pasado y en el Foro de Oslo de Noruega a fines de mayo del 2025, al que viajó junto a Tomás Barolín , un adscripto de Cancillería que trabaja los temas internacionales en el MPP y que también viene de participar en el curso anual de Capacitación en Mediación para Diplomáticos de los Ministerios de Relaciones Exteriores de Suiza, Finlandia y Alemania días atrás en Zúrich.

Sánchez expuso que fueron a los foros “para decir que queremos un continente de paz en América Latina y que Uruguay podía ser un referente para trabajar en la mediación y en la paz, por toda la historia del país”. “Somos el país con la mejor experiencia de las misiones de paz de Naciones Unidas. Dijimos que estamos con esta estrategia de transformar a Uruguay como un país mediador en un mundo lleno de conflictos. Hoy tenemos la mayor cantidad de conflictos interestatales e intraestatales desde la Segunda Guerra Mundial”, agregó.

“Para eso hay que aprender”, afirmó el secretario de la Presidencia y ejemplificó: “Los noruegos nos decían: Nosotros negociamos con el talibán. Y es un Estado democrático que se sienta a negociar con un grupo terrorista”. Sánchez recalcó que comprometerse en ese tipo de negociaciones “implica tener oficinas especializadas en esto” y “un enorme respaldo político”.

En esta línea, adelantó que quiere “invitar a los expresidentes a que sean parte de un consejo asesor para trabajar en estos temas, porque hay que ir dándole sostén político”. Consultado respecto a si también invitaría a Luis Lacalle Pou, aseguró no tener “problema”.

Julio María Sanguinetti y Luis Lacalle Pou Julio María Sanguinetti y Luis Lacalle Pou Silvana Colombo

La iniciativa implicaría que se sumen el colorado Julio María Sanguinetti y el nacionalista Luis Lacalle Herrera, ambos retirados de lasa contiendas políticas, e incorporar a su vez al último mandatario antes de Yamandú Orsi.

Este año se espera además la visita del expresidente colombiano Juan Manuel Santos, quien fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz tras sellar los acuerdos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016. El secretario de la Presidencia adelantó que trabajan junto a Naciones Unidas “para darle un premio por la paz y la idea es que forme parte de esto de ir generando un espacio”.

“Estuvimos trabajando para traer una escuela de mediación y paz de Naciones Unidas, pero el problema que tienen sus organismos es que les han recortado todo el presupuesto y eso ha enlentecido esas posibilidades. Estamos hablando con los noruegos y nos dan espacios para que se formen funcionarios de Cancillería y otras áreas, porque hay que generar la masa crítica para esto”, continuó.

Uruguay y Colombia

En Colombia, diplomáticos uruguayos se han sumado como garantes en lasa negociaciones con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, un grupo armado escindido de otra disidencia de las FARC llamada Segunda Marquetalia.

20100806we_06g José Mujica y Juan Manuel Santos, archivo Presidencia de la República

El mandatario de ese país, Gustavo Petro, anunció días atrás la suspensión de las conversaciones luego de que en un séptimo ciclo de negociaciones en el municipio Inda Sabaleta al sur de Colombia no se lograra consenso en torno a la forma de ejecutar y financiar la erradicación de 30 mil hectáreas de coca ilegales.

Años atrás, Mujica fue uno de los “notables” del Mecanismo de Verificación de la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera del gobierno colombiano con las FARC. El proceso inició formalmente en 2012 en Oslo y continuó hasta sellarse definitivamente en 2016. El exmandatario uruguayo recibió varias distinciones internacionales por su rol en la mediación entre las partes.