Orsi retomó tradición de Mujica y encabezó almuerzo del Día del Trabajador en el Quincho de Varela: "Mayo es el mes del viejo Pepe"

El presidente Yamandú Orsi encabezó este viernes en el marco del Día del Trabajador un almuerzo en el Quincho de Varela -en la zona de Rincón del Cerro-, siguiendo una tradición que inició años atrás el fallecido expresidente José Mujica.

Del encuentro participaron ministros -entre ellos Juan Castillo (Trabajo), Carlos Negro (Interior), José Carlos Mahía (Educación), Fernanda Cardona (Industria) y Edgardo Ortuño (Ambiente)- legisladores, como la senadora Blanca Rodríguez, sindicalistas, empresarios -entre ellos el argentino Alejandro Bulgheroni y diplomáticos, como los embajadores de Estados Unidos, China y la Unión Europea. También, sentada junto a Orsi, estaba la exvicepresidenta Lucía Topolansky.

"Mayo es el mes del viejo Pepe, el primer año que no lo tenemos acá", dijo Orsi ante los presentes, en un breve discurso de tres minutos. Mujica falleció el 13 de mayo de 2025.

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El mandatario recordó el origen del encuentro y su mensaje fundacional: “Cuando la política o las tensiones de la sociedad tienden de dividir, el esfuerzo fundamental de quien gobierna y de quien hace política es tratar de fomentar la coincidencias, o compartir aunque sea un rato hablando de la vida”.

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El presidente destacó la presencia de "viejos amigos de Pepe" que hicieron el "esfuerzo de arrimarse", junto a "nuevos amigos" que las "circunstancias del trabajo" y la gestión fueron sumando.

En un contexto internacional marcado por la polarización y la fragmentación política, Orsi reivindicó que Uruguay "tiene vocación de juntar". "Cuando la cosa se complica es cuando más hay que hablar, cuando las cosas están un poco turbias más necesidad de conversar tenemos", añadió.

El mandatario también lanzó un mensaje dirigido al sector privado: aseguró que para su gobierno es "fundamental" que quienes han decidido "invertir o crecer en Uruguay lo sigan haciendo", y expresó su deseo de que este tipo de encuentros pueda repetirse en todos los gobiernos y en todos los años.

"Gracias por entender que un buen asado y un buen vino pueden resolver cosas que, de repente, horas de reunión no logran", cerró Orsi.