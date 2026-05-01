Moisés Martínez intentó suicidarse y está internado en un centro de salud: los motivos por los que consumió psicofármacos

Moisés Martínez , el hombre de 28 años condenado por el asesinato de su padre , permanece internado en la Policlínica Capitán Tula, en Piedras Blancas , tras un intento de autoeliminación mediante consumo de psicofármacos en su domicilio .

Según informó en primera instancia Telemundo (Canal 12) y confirmó El Observador con el abogado defensor Rodrigo Rey , Martínez ingirió psicofármacos en su domicilio, donde cumplía prisión domiciliaria desde el pasado 20 de abril , a la espera de la resolución de un Tribunal de Apelaciones sobre el fallo de primera instancia que lo condenó.

"Aparentemente hubo un episodio de ingesta de psicofármacos a raíz de una descompensación por información de su vida privada que trascendió en las últimas horas ", apuntó el doctor en Derecho. Las últimas novedades respecto a este caso surgieron tras una investigación del programa de streaming Todo se sabe, conducido por el periodista Ignacio Álvarez.

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La Justicia lo condenó el miércoles 8 de abril a 12 años de cárcel por el asesinato de su padre. La Fiscalía había solicitado una pena de 18 años , lo que fue cuestionado por su familia, que argumentó que tanto los hijos de la víctima como su exesposa habían sido sometidos durante años a abusos, golpes y maltratos por parte del fallecido. El crimen ocurrió el 27 de mayo de 2025 en la vivienda de la víctima, ubicada en el barrio El Monarca , en las afueras de Montevideo.

El 20 de abril la Justicia dispuso que Moisés Martínez cumpliera arresto domiciliario total con tobillera electrónica como medida cautelar hasta que su condena quede firme.

La decisión fue tomada por la jueza María Noel Odriozola, quien sustituyó la prisión efectiva por un régimen controlado mediante tobillera y una baliza fija en el domicilio, con monitoreo del Ministerio del Interior. La medida regirá hasta el 26 de noviembre de 2026 y, según la magistrada, permite atender el principal riesgo procesal: la posibilidad de fuga.

La Fiscalía se opuso al cambio de cautelar y apeló la resolución, al considerar que el imputado ya confesó el crimen y fue condenado en primera instancia.