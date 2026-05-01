El método de Lucas Cardim, el médico que dibuja recetas para pacientes que no saben leer

Lucas Cardim , un médico de familia brasileño de 39 años, detectó un problema grave en su consultorio rural: los pacientes no mejoraban porque no comprendían las indicaciones escritas . Para revertir esta situación, comenzó a entregar prescripciones médicas ilustradas con dibujos cotidianos.

El profesional, que atiende en una unidad básica de salud en la zona rural de Petrolina (Pernambuco), notó que muchas personas con enfermedades crónicas como la diabetes presentaban fallas en su tratamiento. El problema no era la falta de acceso a los fármacos, sino la barrera de la alfabetización.

Para garantizar que las personas analfabetas o con deterioro cognitivo pudieran seguir las indicaciones, Cardim reemplazó el texto tradicional por representaciones visuales . Según reportó CNN Brasil, el médico comenzó a dibujar a mano alzada junto al nombre de cada medicamento.

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El método utiliza íconos universales y fáciles de interpretar. Una taza de café indica que la pastilla debe tomarse por la mañana, mientras que una luna señala el horario nocturno . Además, se emplean círculos para especificar la cantidad exacta de comprimidos que el paciente debe ingerir.

Esta estrategia visual permitió que los pacientes comprendieran rápidamente sus rutinas médicas. El profesional observó una mejora inmediata en los indicadores clínicos y una mayor adherencia a tratamientos complejos, como la correcta aplicación y rotación de la insulina.

De la hoja de papel a una plataforma gratuita

Aunque el sistema manual era efectivo, demandaba demasiado tiempo durante las consultas. Ante este obstáculo, Cardim se asoció con un amigo de la infancia que trabaja como ingeniero de software en Google para digitalizar la iniciativa, según detalló el portal Viva.

Juntos desarrollaron "Cuidado Para Todos", una plataforma en línea de uso completamente gratuito. El sitio ofrece una base de datos con íconos y dibujos procedimentales de los remedios más utilizados, permitiendo a otros profesionales de la salud generar recetas visuales de forma rápida.

La herramienta ya se utiliza en varios municipios del noreste brasileño e incluso en territorios indígenas. En un país donde más de 11 millones de personas no saben leer ni escribir, esta adaptación del sistema de salud logró conectar la atención médica con la realidad de los pacientes.