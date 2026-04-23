Detenido en Argentina: quién es Lucas Forastieri, el encargado de traer autos de lujo a Punta del Este

La Fiscalía N° 1 del Departamento Judicial de Mercedes , Argentina , efectivizó el miércoles la detención de Lucas Gabriel Forastieri , el trader, de 39 años, investigado por presuntas estafas vinculadas a inversiones financieras e inmobiliarias.

De fuerte presencia en redes sociales, el empresario, licenciado en Economía y autodefinido como "asesor financiero", ganó visibilidad en el país como coleccionista de autos de alta gama y participante de la temporada de superautos en Punta del Este . En ese marco se lo vio circular con modelos como un Lamborghini Aventador SVJ, un Ferrari 458 Italia y un Ferrari 458 Speciale .

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Según informó FM Gente , Forastieri está imputado en la causa por maniobras con inversiones y proyectos de real estate, en las que se analizan posibles incumplimientos y perjuicios económicos.

Mediante Kaizen Construcciones, firma con proyectos residenciales en Buenos Aires y de expansión regional, incluidos planes en Uruguay, el trader desarrolló un perfil profesional que lo catapultó a un estilo de vida asociado al lujo.

¿Cómo se habría ejecutado la estafa del coleccionista de autos?

Lucas Forastieri Instagram Lucas Forastieri Captura Instagram

Conforme a la investigación, las víctimas relataron un esquema basado en la captación de dinero para supuestas inversiones en acciones, bonos y desarrollos inmobiliarios.

Uno de los denunciantes aseguró que conocía a Forastieri desde hace años y que inicialmente recibió pagos de intereses, pero luego los retornos dejaron de concretarse. Con el tiempo, el acusado habría utilizado distintas excusas para justificar la falta de devoluciones.

En otro caso, una víctima denunció haber entregado una suma importante en dólares para un proyecto inmobiliario que prometía ganancias. Parte del dinero fue devuelto como “intereses”, pero luego cesaron los pagos.

La pesquisa también señala maniobras adicionales. En uno de los casos, el joven habría entregado cheques que posteriormente fueron rechazados.

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Forastieri está imputado en una investigación por presunta estafa, con un monto que rondaría los 170 mil dólares, según la denuncia inicial.

En otra situación, ofreció un departamento como parte de pago de una deuda, pero las víctimas descubrieron que la propiedad no le pertenecía y que incluso el inmueble no estaba construido.

El arresto de Forastieri fue realizado por personal de la DDI Luján. El caso sigue en etapa de instrucción y se analiza si existió un esquema sostenido de captación de capitales mediante promesas de inversión falsas.