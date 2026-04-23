Exportaciones de servicios completaron quinquenio de crecimiento consecutivo

Las exportaciones uruguayas de servicios atraviesan un período de dinamismo en los últimos años. En 2025 registraron un aumento de 3,5% y completaron un quinquenio de crecimiento , impulsadas por el turismo receptivo, los servicios empresariales y el sector de la informática y telecomunicaciones .

Un informe elaborado por la Unión de Exportadores (UEU) reveló que las ventas externas de servicios llegaron a un máximo histórico el año pasado (US$ 7.386 millones) y una suba de 3,5% respecto a 2024. El resultado positivo se debió fundamentalmente al buen desempeño del turismo receptivo que cerró el año con US$ 2.479 millones y expansión interanual de 11,6%. Sobre este segmento expuso que en la evolución de los últimos 13 años se observó el fuerte descenso en 2020 debido a los efectos de la pandemia y su recuperación posterior que, igualmente, no logró superar los niveles de 2017 con US$ 2.823 millones.

El documento, confeccionado a partir de datos de la Balanza de Pagos del Banco Central (BCU), mostró que el segundo rubro de exportación fue el de otros servicios empresariales con US$ 1.991,9 millones aunque con un descenso mínimo de 0,4% respecto a un año atrás.

El tercero fue el de informática y telecomunicaciones con US$ 1.503 millones , con una suba interanual de 1% y con el 20% del total.

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Otro informe complementario -difundido por el Instituto Uruguay XXI- indicó que con el dato del año pasado se completó un quinquenio de expansión consecutiva de las exportaciones de servicios, luego de la caída que se produjo en 2020 como consecuencia de la irrupción del covid-19. En 2025, Uruguay tuvo exportaciones totales por US$ 23.471 millones, con un 62% del total correspondiente a bienes, el 31% a servicios y el 7% restante a trading (compraventa de mercadería).

La Unión de Exportadores señaló que las exportaciones de servicios se dividen entre los tradicionales (que incluyen al turismo y transporte) y los no tradicionales que abarcan los demás servicios. El año pasado, las ventas externas de las tradicionales sumaron US$ 3.122 millones y representaron el 42,3% del total, mientras que las de no tradicionales llegaron a US$ 4.264 millones con el 57,7% restante del total.

Dentro de los sectores no tradicionales, la mayor parte corresponde a servicios globales con más del 90%. Ese segmento está compuesto por servicios profesionales, software, centros de servicios compartidos, financieros e industrias creativas. Además hay seguros, reparaciones y mantenimiento y servicios asociados al gobierno (por representaciones en el exterior).

La gremial informó también que las exportaciones de servicios tuvieron una participación de 8,6% en el Producto Interno Bruto (PIB) que alcanzó en 2025 los US$ 85.717 millones.

Balanza comercial

El documento expresó que la balanza comercial de servicios fue favorable a Uruguay en la mayoría de los años desde 2012, con excepción de los resultados negativos verificados en 2021 y 2022 como consecuencia de menores ingresos por concepto de turismo. En esos años pesó el efecto de la pandemia y también una mayor salida de uruguayos hacia Argentina debido a la diferencia cambiaria con el país limítrofe.

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Durante el año pasado, las importaciones de servicios fueron por US$ 5.957 millones con una baja interanual de 4,3%. Los tres principales segmentos fueron los servicios empresariales (28,5%), el transporte (28,3%) y el turismo emisivo (21,1%).

Servicios logísticos

Este lunes, en un evento organizado por la Fundación Tecnolog, se difundieron los resultados de un monitor de exportación de servicios logísticos de 2025. En el año se alcanzó la cifra histórica de US$ 882,1 millones con un crecimiento de 7,6% respecto a un año atrás.

Al respecto, el CEO de Grupo RAS, Ruben Azar, sostuvo que la actividad logística en el país no tiene techo. “Debemos defender a Uruguay como centro de distribución; es una actividad que a menudo pasa desapercibida a pesar de la enorme riqueza y estabilidad que aporta al país”.

El evento tenía como foco el posible impacto del Acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) en las exportaciones de servicios logísticos. La estimación fue que las ventas de la UE al bloque regional podrían aumentar hasta un 40%. En ese escenario, Uruguay se posiciona como la puerta de entrada para la carga europea y también como un referente regional para cualquier operador global que busque ventajas comparativas en la distribución de mercadería.