Exportaciones: uno de los tres motores -carne vacuna, celulosa y lácteos- ya logró más de US$ 1.000 millones

Considerando las exportaciones de bienes desde Uruguay que más ingresos de divisas generaron en lo que va de 2026, los rubros principales han sido, en ese orden, carne vacuna, celulosa y productos lácteos , como siempre con base en el informe mensual sobre comercio exterior elaborado por los profesionales de Uruguay XXI , en este caso el de mayo.

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Entre los tres rubros explican el 45% del total de los ingresos que alcanzaron en lo que va del año los US$ 5.271 millones –zonas francas incluidas–.

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En 2025 los ingresos por exportaciones de bienes totalizaron US$ 13.493 millones, un récord, y el podio fue el siguiente: carne bovina con US$ 2.680 millones, celulosa con US$ 2.307 millones y soja con US$ 1.420 millones.

¿Qué pasa en el resto del top ten?

Concentrado de bebidas, US$ 341 millones, 6% y 6%.

Madera y productos de madera, US$ 207 millones, 13% y 4%

Soja, US$ 195 millones, 29% y 4%.

Vehículos, US$ 192 millones, 9% y 4%.

Subproductos cárnicos, US$ 192 millones, 1% y 4%.

Arroz, US$ 172 millones, -17% y 3%.

Trigo, US$ 162 millones, -22% y 3%.

Nota: ingresos acumulados en 2026, variación (%) con relación a 2025 y participación (%) en los ingresos totales.

Podio en mayo: carne bovina, celulosa y soja

Con relación a mayo de 2026 la carne vacuna aparece en el primer lugar, la celulosa en el segundo y soja en el tercero: carne vacuna US$ 220 millones, celulosa US$ 191 millones y soja US$ 180 millones.

En el quinto mes del año, comparando con mayo de 2025, en carne bovina la facturación por lo exportado cayó 14%, la de celulosa bajó 7% y la de soja creció 45%.

Finalmente, observando la incidencia de cada rubro en el total de los ingresos mensuales por exportaciones de bienes, carne vacuna explica el 19%, celulosa el 17% y soja el 16% (entre los tres explican el 52% del total).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/UruguayXXI/status/2061548950998352124&partner=&hide_thread=false La carne bovina acumuló ventas por US$ 220 millones (-14% interanual), la celulosa US$ 191 millones (-7%), la soja US$ 180 millones (+45%), los productos lácteos US$ 85 millones (+29%) y los concentrados de bebidas con US$ 62 millones (-12%). pic.twitter.com/g9rjEqQ3Au — Uruguay XXI (@UruguayXXI) June 1, 2026

China, Brasil y la UE son los mercados principales

China, Brasil y la Unión Europea (UE), con US$ 987 millones, US$ 821 millones y US$ 782 millones acumulados en el lapso enero-mayo, respectivamente, lideraron entre los destinos generadores de divisas, con una baja interanual de 4% para China y Brasil y una caída de 1% para la UE.

En el total obtenido China tiene una participación de 19%, Brasil una de 16% y la UE una de 15%.

El cuarto sitio lo ocupa Estados Unidos, con US$ 607 millones, 12% de participación y una baja de 10%.

En quinto lugar está Argentina, con US$ 230 millones, 4% de participación y una mejora de 8%.

El contexto que observó Uruguay XXI