Fernando Pereira sobre la compra de la camioneta de Orsi: "Las donaciones personales no están prohibidas en Uruguay"

El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira , volvió a referirse a la polémica suscitada por la compra con descuento de una camioneta por parte del presidente de la República, Yamandú Orsi , y dijo que "las donaciones personales no están prohibidas en Uruguay" .

Estas declaraciones tuvieron lugar tras el video publicado por el mandatario en redes sociales pidiendo disculpas y la reciente información de Búsqueda —confirmada por El Observador— que da cuenta de que, a cambio de su nueva camioneta, el presidente entregó dos vehículos , uno de ellos donado por CarOne para su campaña .

Este último auto había sido sorteado en una actividad de campaña , pero nadie ganó la rifa por la camioneta , por lo que Orsi la utilizó para la transacción por la Hyundai Santa Fe (modelo 2024).

Yamandú Orsi pidió disculpas tras la polémica por su camioneta: "Si algún organismo de contralor considera que cometí un error, me haré cargo"

Senadora del MPP dijo que descuento que recibió Orsi en su camioneta fue "decisión de un privado" y que "no hubo falta de transparencia"

"Utilizó parte de sus recursos económicos, una camioneta que tenía del año 2020 y entregó esta camioneta que había sido donada en forma personal", empezó explicando Pereira en entrevista con el programa Arriba Gente (Canal 10).

Tras esto, señaló que con el "diario del lunes" no hubieran aceptado el descuento, ya que la situación terminó siendo una "invitación a pensar que estamos ante un hecho que violenta las normas éticas de un presidente".

"Hay que analizar el tema con frialdad. Ni diciendo 'no pasó nada', porque sería algo inadecuado para nosotros, para la sociedad y para el sistema político, ni siendo diciendo que acá hay un tremendo tema institucional, porque eso es una mentira total y completa", sostuvo.

De acuerdo con el político de izquierda, lo que deben hacer ahora es "estudiar minuciosamente" cada acto del presidente en cuanto a lo que pasó, evaluar si hizo las cosas "de acuerdo a las normas éticas" o si "violentó algunas de las leyes".

"Puede haber opiniones de que debió haberlo hecho o que no debió haberlo hecho, independientemente de haber entregado dos autos o no, porque las donaciones personales no están prohibidas en Uruguay", apuntó.

"Lo que le estoy diciendo yo, desde mi convicción, es que no hay ninguna dificultad ética. ¿Hubo errores políticos? Claramente que los hubo. ¿Hubo errores de la gestión de la comunicación del hecho? Claramente que los hubo. ¿Hay que corregirlos y dar la totalidad de la información? Claramente que sí", dijo en otro momento de la entrevista.

En este marcó, el presidente del FA reconoció que toda la situación los dejó en un lugar "como mínimo, incómodo".

Pese a esto, aseguró que hoy existe dentro del partido "claridad y unanimidad" en que "no dudamos de la honestidad de Yamandú Orsi y mucho menos dudamos que haya hecho esto para favorecerse en forma personal".

"No dudamos de la honestidad de Orsi. Ha hecho de la ética una forma de vida. El Frente Amplio cree en ese compañero", aseveró.

Pereira luego aseguró no tener la "menor duda" de que el mandatario es alguien "honesto" y "transparente también". "La gente lo tiene que tener claro y para eso hay que darle explicaciones, hay que aclararlo sólidamente", afirmó.

"La Jutep tiene la totalidad de la información y seguramente no va a haber ninguna falla ética", señaló después el político.

Consultado por la rifa del vehículo donado, dijo que esta fue organizada por el "comando de Orsi". "No soy yo quien tiene que explicarlo, sino el equipo que estuvo a cargo de este bono de colaboración", mencionó.

Para cerrar, habló sobre el video publicado en las últimas horas por el presidente. "Probablemente se haya demorado un poco, pero se hizo, y buena parte del capítulo está explicado", cerró.