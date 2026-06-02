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"¿Cómo terminó en el patrimonio del presidente?": oposición cuestiona a Orsi por usar auto donado para comprar su camioneta

Los legisladores reclamaron explicaciones tras conocerse que uno de los autos entregados como parte de pago había sido vinculado a la campaña electoral de 2024

2 de junio de 2026 7:59 hs
Yamandú Orsi camioneta Hyundai Santa Fe

Yamandú Orsi camioneta Hyundai Santa Fe

Foto: Dante Fernandez / FocoUy

Según informó el semanario Búsqueda, Orsi entregó dos automóviles y realizó una transferencia de aproximadamente US$ 15.000 para concretar la compra del vehículo antes de asumir la Presidencia de la República. Uno de esos autos era un Renault Stepway que, de acuerdo con la reconstrucción realizada por el medio, había sido donado por CarOne durante la campaña electoral de 2024.

A partir de esa información, el diputado colorado Felipe Schipani sostuvo que "la situación se agrava" y planteó interrogantes sobre el destino del vehículo.

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"Si el vehículo fue donado a la campaña del Frente Amplio y declarado ante la Corte Electoral, ¿cómo terminó siendo utilizado por Orsi como parte de pago de una camioneta personal? ¿Cómo un bien de campaña terminó en el patrimonio del presidente? Urgen explicaciones", escribió el legislador en su cuenta de X.

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Las críticas también llegaron desde el Partido Nacional. El senador Sebastián Da Silva afirmó que lo ocurrido forma parte de "la calesita de las prebendas políticas" y agregó: "Era solo pedir la transferencia bancaria para desnudar la maniobra. No se puede así".

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A las críticas también se sumó el diputado nacionalista Pedro Jisdonian, quien cuestionó la explicación brindada por el mandatario. "Presidente Orsi: no se trata de si alguien se ofende. Se trata de respetar la investidura presidencial, algo que usted no hizo. Tampoco se soluciona saliendo a pagar los 25 mil dólares ahora que lo descubrieron; lo que debe explicar es por qué un proveedor del Estado le otorgó ese beneficio en una camioneta de lujo que sale 80 mil dólares", escribió en X.

En la misma publicación, agregó: "La Ley de Ética Pública prohíbe las ventajas económicas de privados. Prefieren el privilegio personal y la excusa de comedia antes que la rigurosidad de la ley. Típico del Frente Amplio".

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La polémica se suma a las explicaciones brindadas días atrás por el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, quien defendió la operación al señalar que Orsi "no era funcionario público" cuando concretó la compra y recibió el beneficio económico vinculado al vehículo.

De acuerdo con la información publicada por el consignado medio, desde Presidencia sostuvieron que el Renault Stepway no pertenecía formalmente a la campaña electoral, sino que había sido una "donación personal" realizada por CarOne a Orsi.

La versión oficial indica además que el entonces candidato organizó una rifa utilizando el vehículo como premio y que los fondos obtenidos fueron donados al Frente Amplio. Según Presidencia, el sorteo no tuvo ganador y el automóvil permaneció posteriormente en poder de Orsi.

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