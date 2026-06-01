Heladas, frío y posibles nevadas: qué pronostican los meteorólogos para este invierno en Uruguay

Este lunes comienza de forma oficial el invierno meteorológico en Uruguay y distintos meteorólogos adelantaron sus pronósticos para la estación, donde prevén jornadas con frío , pocas lluvias e incluso posibles nevadas débiles .

"Entramos en el trimestre más frío" , comenzó señalando el meteorólogo Mario Bidegain en diálogo con El Observador, y destacó que la situación climática continuará similar a la de mayo, donde se registró "un mes invernal, prácticamente" .

"Vamos a continuar prácticamente con las mismas temperaturas. Hoy mismo, por ejemplo, no vamos a pasar de los 14 °C de temperatura máxima, va a estar frío ", explicó.

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De acuerdo con Bidegain, este lunes será la jornada más fría de la semana, ya que a partir de mañana se prevé un aumento de la temperatura .

"Sobre el viernes, tal vez sea el día más cálido, con alrededor de 20 °C de temperatura máxima, pero como desmejora, hacia el fin de semana vuelven a caer las temperaturas", avisó.

Pese a esto, el experto espera una caída mínima de las temperaturas más bajas. Además, anunció que se prevén algunas heladas en diversos puntos del país.

"Junio y julio serán meses bastante normales en cuanto a precipitaciones y a las temperaturas", pronosticó y anunció posibles anomalías cerca del final del invierno con el ingreso del fenómeno de El Niño al país.

En un pronóstico similar, Nubel Cisneros anunció un invierno frío y seco. con pocas precipitaciones. "Será un invierno que va a tener como características principales que el frío va a ser intenso. Si bien es cierto que al inicio de este mes vamos a tener algunos días con temperaturas un poquito agradables, el sábado empezaría a pasar un frente frío que provocaría un nuevo descenso de las temperaturas", dijo a El Observador.

Según reiteró Cisneros, el invierno estará definido por un "intenso frío, muy helador", donde se espera "poca lluvia".

"Habrá heladas e inclusive no se descarta que en algún evento de lluvia se registre alguna nevada, fundamentalmente en la zona de sierras. Aguanieve o inclusive alguna nevada débil", avisó.

Finalmente, aseguró que los eventos más significativos en cuanto a lluvias se registrarán al final del invierno, cuando comience a impactar El Niño.

Para este comienzo del invierno meteorológico, el meteorólogo Guillermo Ramis emitió también su pronóstico, donde en diálogo con Informativo Sarandí anunció un comienzo de estación con pocas lluvias y nieblas.

"Cuando llueva, caerán, por ejemplo, 10 o 20 milímetros, pero pocos episodios. Lo que sí, habrá mucha niebla en todo el trimestre del invierno", dijo.

"Esta semana hay buenas temperaturas para la época", pronosticó, pero señaló que esto traerá diversos fenómenos, entre ellos humedad y niebla. Las máximas, según Ramis, rondarán los 14 a 18 °C.