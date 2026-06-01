Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
14°C
nubes
Martes:
Mín  11°
Máx  15°

Siguenos en:

/ Nacional / PRONÓSTICO

Heladas, frío y posibles nevadas: qué pronostican los meteorólogos para este invierno en Uruguay

"Habrá heladas e inclusive no se descarta que en algún evento de lluvia se registre alguna nevada", advirtió uno de los meteorólogos consultados por El Observador

1 de junio de 2026 10:51 hs
Pronósticos para el invierno 2026

Pronósticos para el invierno 2026

Piqsels

Este lunes comienza de forma oficial el invierno meteorológico en Uruguay y distintos meteorólogos adelantaron sus pronósticos para la estación, donde prevén jornadas con frío, pocas lluvias e incluso posibles nevadas débiles.

"Entramos en el trimestre más frío", comenzó señalando el meteorólogo Mario Bidegain en diálogo con El Observador, y destacó que la situación climática continuará similar a la de mayo, donde se registró "un mes invernal, prácticamente".

"Vamos a continuar prácticamente con las mismas temperaturas. Hoy mismo, por ejemplo, no vamos a pasar de los 14 °C de temperatura máxima, va a estar frío", explicó.

Más noticias

Frío, nieblas y posibles lluvias: el pronóstico de Inumet y de un meteorólogo para el último fin de semana de mayo

Junio llega con El Niño en formación: qué efectos podría tener sobre Uruguay y cómo estará el mes, según Metsul

De acuerdo con Bidegain, este lunes será la jornada más fría de la semana, ya que a partir de mañana se prevé un aumento de la temperatura.

"Sobre el viernes, tal vez sea el día más cálido, con alrededor de 20 °C de temperatura máxima, pero como desmejora, hacia el fin de semana vuelven a caer las temperaturas", avisó.

Pese a esto, el experto espera una caída mínima de las temperaturas más bajas. Además, anunció que se prevén algunas heladas en diversos puntos del país.

"Junio y julio serán meses bastante normales en cuanto a precipitaciones y a las temperaturas", pronosticó y anunció posibles anomalías cerca del final del invierno con el ingreso del fenómeno de El Niño al país.

En un pronóstico similar, Nubel Cisneros anunció un invierno frío y seco. con pocas precipitaciones. "Será un invierno que va a tener como características principales que el frío va a ser intenso. Si bien es cierto que al inicio de este mes vamos a tener algunos días con temperaturas un poquito agradables, el sábado empezaría a pasar un frente frío que provocaría un nuevo descenso de las temperaturas", dijo a El Observador.

Según reiteró Cisneros, el invierno estará definido por un "intenso frío, muy helador", donde se espera "poca lluvia".

"Habrá heladas e inclusive no se descarta que en algún evento de lluvia se registre alguna nevada, fundamentalmente en la zona de sierras. Aguanieve o inclusive alguna nevada débil", avisó.

Finalmente, aseguró que los eventos más significativos en cuanto a lluvias se registrarán al final del invierno, cuando comience a impactar El Niño.

Para este comienzo del invierno meteorológico, el meteorólogo Guillermo Ramis emitió también su pronóstico, donde en diálogo con Informativo Sarandí anunció un comienzo de estación con pocas lluvias y nieblas.

"Cuando llueva, caerán, por ejemplo, 10 o 20 milímetros, pero pocos episodios. Lo que sí, habrá mucha niebla en todo el trimestre del invierno", dijo.

"Esta semana hay buenas temperaturas para la época", pronosticó, pero señaló que esto traerá diversos fenómenos, entre ellos humedad y niebla. Las máximas, según Ramis, rondarán los 14 a 18 °C.

Las más leídas

El errático camino de una manzana de Buceo: IM construyó una plaza a pedido de vecinos y luego vendió el terreno para que se levante un edificio

Las respuestas de Marcelo Bielsa tras anunciar la lista de la selección uruguaya para el Mundial 2026 y su vínculo con Luis Suárez: "A mí no me debe ninguna disculpa"

Creció entre ferias en Montevideo, trabajó en Palantir y ahora su startup que innova para hallar nuevos medicamentos captó inversión por US$ 12 millones

La metamorfosis de Graciela Bianchi enfrenta a sus colegas a un incómodo espejo

Temas

frío Meteorólogos invierno Nevadas

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos