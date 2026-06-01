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VIDEO: el insólito accidente en el que un hombre chocó contra una camioneta estacionada en Tacuarembó

El siniestro se registró sobre las 09:00 en la intersección de Boulevard y Varela en la capital del departamento

1 de junio de 2026 11:21 hs
Accidente en Tacuarembó&nbsp;

Accidente en Tacuarembó 

Capturas de video de Ro Tacuarembo

Un curioso accidente de tránsito ocurrido durante este fin de semana en la ciudad de Tacuarembó generó repercusiones en redes sociales luego de que se difundiera un video del momento del impacto.

El siniestro se registró sobre las 09:00 en la intersección de Boulevard y Varela, según informó el medio local Ro Tacuarembó.

De acuerdo con las imágenes difundidas, una camioneta se encontraba estacionada junto al cordón cuando, de repente, fue embestida desde atrás por otro vehículo que circulaba por la calle.

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El impacto fue de tal magnitud que sacudió violentamente a la camioneta estacionada. Pese a la fuerza del choque, el vehículo no fue desplazado de su lugar.

Tras la colisión, el automóvil que provocó el accidente perdió el control, derivó hacia el centro de la calzada y recorrió varios metros antes de quedar detenido.

Las actuaciones realizadas tras el accidente determinaron que el conductor del vehículo que provocó el choque dio positivo a la prueba de espirometría, informó el consignado medio.

Como consecuencia de la violencia del impacto, algunas de las personas involucradas sufrieron lesiones, pero ninguna de gravedad.

Las circunstancias exactas del accidente continúan siendo investigadas por las autoridades correspondientes.

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