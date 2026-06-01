El errático camino de una manzana de Buceo: IM construyó una plaza a pedido de vecinos y luego vendió el terreno para que se levante un edificio

Un predio triangular en el corazón del barrio Buceo es protagonista de una historia poco habitual: la venta del terreno de una plaza a un privado para la construcción de un edificio.

Ese es el final de una historia que comienza en 2010 en la manzana ubicada entre las calles Santiago Rivas, Jacinto Vera y Thiebaut. En ese momento, dicha manzana constaba de dos padrones por un total de 827 metros cuadrados. Vecinos de la zona contaron que allí había funcionado, tiempo atrás, un almacén.

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La Intendencia de Montevideo -con la anuencia de la Junta Departamental- expropió ambos terrenos y los fusionó. En las resoluciones no se explica el motivo de la decisión. Tampoco está claro cuánto pagó: de las varias resoluciones y decretos al respecto, solo una menciona que la “Unidad de Expropiaciones (...) estableció el monto aproximado de la indemnización a pagar en la suma de $1.800.000 ”.

En el terreno la IM decidió crear un espacio público. Tal como muestran las imágenes de 2015 de Google Maps, la manzana estaba descuidada y contaba únicamente con unas escaleras y algunos bancos.

plaza octubre 2016 Google Maps

En 2018 los vecinos lograron que el espacio se recuperara a través del Presupuesto Participativo. Esta herramienta permite a las personas proponer y votar qué punto del barrio debe recibir fondos de la IM. Ese año los residentes del Municipio CH elevaron 40 propuestas y la de "crear una plaza" en este lugar fue la segunda más votada, con 583 votos.

Así las cosas, en diciembre de 2018 la IM otorgó $3 millones para poner juegos infantiles, arreglar las escaleras y poner iluminación, entre otras obras.

BUCEO 2 La plaza en octubre de 2021 Municipio CH

Sin embargo, menos de dos años después de iniciadas las obras para la nueva plaza, la IM ya sabía que el destino del terreno sería otro. En una resolución de octubre de 2020 la comuna otorgó el “cuidado del predio” a la Federación de Cooperativas de Vivienda (Fecovi) “hasta tanto no sea adjudicado a la cooperativa de viviendas Verdesur para la construcción de viviendas”.

bceo

En enero de 2022 la IM dio un paso más y le pidió a la Junta Departamental que aceptara que el futuro edificio fuera más alto de lo que permite la zona: sus siete pisos llegarían a los 19 metros, cuando la altura permitida para esa zona son 13,5 metros. El legislativo lo aceptó.

Solucionado ese obstáculo, en agosto de ese año procedió a enajenar -también con autorización de la Junta Departamental- el predio en favor de la cooperativa Verdesur. La venta se realizó por 15.509 UR, que en ese momento significaban $17.113.883.

Finalmente, sobre mediados de año de 2025 las hamacas dieron paso a las máquinas y los vecinos a los obreros.

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Algunos vecinos del barrio lamentaron la pérdida del espacio público. “Había quedado linda con las obras y había espacio para todos, los que fuman porro y los que iban a jugar con niños”, dijo una vecina a El Observador.

Otra vecina no coincidió: “No era muy usada (la plaza) por la juntadera que se había armado. Ahora con el edificio se va a correr esa gente. Viene bien”.

El Observador intentó sin éxito obtener la versión de la Intendencia de Montevideo sobre el camino de esta plaza.