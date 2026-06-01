Gobierno pretende que Bolsa de Valores y Bevsa asuman el rol centralizado de depositario de valores, que hoy recae en el BCU

Si bien desde lo discursivo han sido varios los impulsos desde el gobierno en los últimos años por revitalizar el mercado de valores uruguayo, la plaza financiera local sigue siendo limitada y poco líquida en término de activos disponibles .

Son escasas las opciones para canalizar ahorro e inversión, pocos los actores involucrados en la operativa diaria y existe una fuerte preponderancia del Estado como emisor principal de valores financieros .

Un debate planteado durante el período pasado por quien era presidente del Banco Central (BCU), Diego Labat , fue la necesidad de cambiar el diseño de la estructura del mercado de valores, con un traspaso de funciones que hoy recaen en el organismo pero que no son parte de su naturaleza.

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En ese plano está el Depositario Central de Valores , la entidad encargada del registro, custodia, liquidación y administración de valores que se emiten en el mercado local . Es también quien registra las transferencias, administra los cobros y pagos de intereses y liquida las transacciones ordenadas por los participantes, entre otras tareas.

Hoy esa actividad recae en el Banco Central, pero “lo hace porque no hay otro”, dijo a El Observador el presidente de la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM), Ángel Urraburu.

La BVM también tiene también potestades de custodia, pero buena parte de los activos –entre ellos los títulos que adquieren las AFAP, las emisiones del Tesoro y los instrumentos que emite el BCU- están registrados en el depositario del BCU.

20250513 Bolsa de Valores Foto: Inés Guimaraens

“No es lógico que lo haga el BCU”, explicó Urraburu, porque además implica que esté en los dos lados del mostrador.

En una entrevista con Forbes Uruguay publicada en julio de 2024, Labat, presidente en ese entonces del BCU, señaló que “si todo lo hace la institución estatal, después es difícil que se tenga dinamismo para seguir innovando”.

“Con el mercado de valores nos pasa eso, hay infraestructuras que siguen sin funcionar. Tenemos tres bolsas y el Banco Central es el único depositario del mercado de valores. Eso hoy no es eficiente para su funcionamiento y estamos tratando de unificar algo con las tres bolsas”, declaró. Además de la BVM, en Uruguay opera la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) y UFEX (futuros y opciones).

Urraburu señaló entonces que por iniciativa del BCU, la BVM inició conversaciones y terminó presentando en el segundo semestre de 2024 una carta de intención para crear una Casa de Valores que unificara en una entidad del mercado la función de custodia de valores.

El proceso incluyó la participación de la firma Market Infrastructure Partners, una gestora de activos especializada en inversiones en el sector de infraestructura de los mercados financieros globales, liderada por Salah Saabneh, quien fue vicepresidente de la Bolsa de Tel Aviv y uno de sus principales accionistas.

Pero, según señaló Urraburu, el debate público surgido de la reforma de la Seguridad Social y el posterior plebiscito impulsado por el PIT-CNT con respaldo de varios sectores del Frente Amplio, puso en pausa el proceso. Esto debido a la incertidumbre que se generó sobre la viabilidad de las administradoras de fondos previsionales (AFAP), que son los mayores tenedores de activos financieros de Uruguay y que delegan en el Depositario de Valores la custodia de esos títulos.

Ya afianzada la reforma de la seguridad social y con el cambio de gobierno, se mantuvo el interés de generar una nueva entidad de custodia de valores, aunque con algunos cambios respecto a los interlocutores.

Al interés del BCU, ahora bajo la conducción de Guillermo Tolosa, se sumó el impulso del ministro de Economía, Gabriel Oddone, que entiende como prioritario mejorar el mercado de crédito local.

“Si mirás el mundo, no hay ningún factor que guarde relación entre nuestro desarrollo del mercado de valores y la sofisticación de nuestra economía. Es una cosa increíble que Uruguay no tenga un mercado de valores” desarrollado, decía Oddone en entrevista con Búsqueda a comienzos de este año.

Gabriel Oddone Ministro de economía Gabriel Oddone disertando en almuerzo de ADM . Foto: Dante Fernandez / FocoUy

En esa misma conversación Oddone abogó por unificar los mercados existentes: la BVM -propiedad de los corredores- y Bevsa -propiedad de los bancos comerciales privados-.

Pero el cambio de gobierno también implicó otra modificación. A mediados de 2025, el expresidente del Banco Central, Diego Labat, asumió la gerencia general de Bevsa y desde su nueva posición planteó que fuera ese agente quien asumiera el rol de depositario de valores, confirmó Labat a El Observador.

De la misma forma que lo había hecho la BVM cuando él presidía el BCU, ahora fue el propio Labat como gerente general de Bevsa quien presentó ante el BCU una carta de intención para convertir a esa institución en depositario.

Sumado al interés del ministro de Economía de que fueran las dos bolsas coordinadas quienes adoptaran la función, la BVM puso en “stand by” su propuesta y abrió un espacio para “escuchar al Poder Ejecutivo”, dijo Urraburu.

“La pelota está en el MEF”, graficó el presidente de la BVM.

Consultado el BCU sobre el avance de estas conversaciones, desde el Área de Comunicación contestaron que “el Banco Central mantiene diálogo con todos los actores del mercado con el objetivo de avanzar hacia una solución alineada con estándares internacionales”.

“El foco está en lograr una gobernanza que favorezca el desarrollo del mercado y su capacidad de canalizar financiamiento de forma eficiente y sostenible. Las recomendaciones internacionales apuntan a revisar la gobernanza y el funcionamiento de la infraestructura, un proceso en el que el BCU viene trabajando junto con el Ministerio de Economía y Finanzas”, agregaron.

En igual sentido se expresó el vicepresidente de la BVM, Diego Rodríguez, que considera positivamente una integración de las dos bolsas en una nueva institucionalidad que aporte “niveles máximos de seguridad en custodia, administración y trading” para el mercado de valores.

“Impulsar un acuerdo entre ambas instituciones genera sinergias y externalidades positivas, entre otras la posibilidad de listar emisiones que hoy se hacen en otras jurisdicciones”, explicó Rodríguez.

Para ello, es necesaria una infraestructura tecnológica que las dos bolsas están intentando trabajar en conjunto en coordinación con las autoridades, agregó. “Es la ruta que tenés que tener construida” para posibilitar el desarrollo del mercado local, dijo.

Pero no todos los agentes ven como la mejor opción que los bancos comerciales -propietarios de Bevsa- tengan una participación central en la gestión del mercado de valores. En una columna de opinión publicada por El Observador, el director de ERDesk, Bernardo Mariano, señaló que existe "un conflicto de interés intrínseco".

"Los bancos no tienen incentivos, ni en Uruguay ni en el resto del mundo, para promover un mercado que los obliga a 'socializar' a sus clientes con casas de bolsa u otros competidores que rivalicen con su banca comercial. Por ello, el desarrollo del mercado requiere una voluntad política proactiva que no dependa del sistema bancario tradicional", escribió.

Mariano participó asesorando a la BVM en la propuesta que presentó en 2024 para asumir la depositaria de valores.

Desde el MEF, en tanto, señalaron a El Observador que se está en una “fase inicial” del proceso y que todavía no están en condiciones de hablar sobre los avances.