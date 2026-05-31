Salió la lista de la selección uruguaya para el Mundial 2026: uno por uno, mirá los 26 convocados por Marcelo Bielsa

La Selección Uruguaya presentó la lista definitiva de jugadores convocados por el entrenador Marcelo Bielsa para disputar el Mundial 2026 .

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El equipo viajará el próximo martes 9 de junio rumbo a Playa del Carmen , donde tendrá montada su concentración durante el Mundial, que se disputará en 16 sedes de Estados Unidos, México y Canadá.

Uruguay está en el Grupo H, integrado también por España, Arabia Saudita y Cabo Verde.

El debut de los celestes será el lunes 15 de junio frente a Arabia Saudita , a las 19:00 de Uruguay, en el Hard Rock Stadium de Miami.

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Los demás partidos serán el 21 de junio (a las 19:00 de Uruguay) contra Cabo Verde (también en Miami) y el 26 de junio contra España (a las 21:00 de Uruguay), esta vez en Guadalajara (México).

Previo a la partida de Uruguay rumbo a México, está previsto que el entrenador Bielsa hable en conferencia de prensa desde el Complejo Celeste este lunes desde las 12:00.

La lista de Uruguay para el Mundial 2026

Goleros: Santiago Mele, Sergio Rochet, Fernando Muslera.

Defensas: José María Giménez, Sebastián Cáceres, Matías Viña, Joaquín Piquerez, Ronald Araujo, Mathías Olivera, Santiago Bueno, Guillermo Varela.

Volantes: Facundo Pellistri, Rodrigo Zalazar, Giorgian De Arrascaeta, Juan Manuel Sanabria, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, Maximiliano Araújo, Nicolás De la Cruz, Agustín Canobbio, Emiliano Martínez.

Delanteros: Rodrigo Aguirre, Brian Rodríguez, Federico Viñas, Darwin Núñez.