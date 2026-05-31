La drástica decisión que analiza Edinson Cavani en su peor año en Boca Juniors en el que no juega desde hace cuatro meses

El delantero uruguayo de Boca Juniors, Edinson Cavani , continúa lesionado de su hernia de disco que lo mantiene fuera de las canchas hace más de cuatro meses por lo que no ha podido jugar prácticamente nada en lo que va de este año y según informa la prensa argentina, analiza operarse.

El futbolista ha sido muy criticado por hinchas e incluso en programas deportivos argentinos.

Luego de la eliminación de Boca Juniors de la Copa Libertadores el pasado jueves, Cristian Traverso, multicampeón con los xeneizes en la época de oro de Carlos Bianchi como técnico, pidió su salida y la del presidente Juan Román Riquelme.

"Si nadie tiene las pelotas para echarlo a Cavani… Si Riquelme no tiene las pelotas, es una falta de respeto para todos los hinchas ", dijo Traverso en TyC Sports.

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La decisión de Cavani según la prensa argentina

Edinson Cavani analiza operarse de la hernia de disco que lo dejó sin jugar en Boca Juniors en los últimos cuatro meses.

El diario Olé de Argentina informó que el futbolista ya pensó en esa decisión.

"Hace rato que no puede desenfundar sus flechas y que no puede salir de la sucesión de intentos fallidos para volver a jugar. En este escenario adverso, Edinson Cavani analiza operarse para darse una última oportunidad para ponerse la camiseta de Boca y retirarse dentro de un campo de juego. Los tratamientos conservadores y los dos bloqueos no funcionaron", informó el medio de Buenos Aires.

Y añadió: "Es que si el 2025 de Cavani no había sido bueno a partir de los primeros problemas físicos, este 2026 arrancó mucho peor con un primer semestre en el que jugó apenas dos partidos: el 15 de febrero fueron 25 minutos ante Platense y cinco días después, 79 contra Racing. A partir de ahí, ni siquiera se sentó en el banco".

El parte médico que dio Boca Juniors en su momento de la lesión de Cavani a principios de 2025 decía: “Fractura de la apófisis transversa izquierda de L3 sin desplazamiento”.

Unos meses atrás, el Chelo Delgado sumó detalles: "Se está recuperando de la molestia que tenía en la espalda, tiene una hernia de disco, o el disco le estaba apretando el nervio. Tenía problemas ahí y le tuvieron que hacer dos bloqueos”.

El diario Olé informa además que "la recuperación le demandaría de dos a tres meses, más el tiempo que le llevaría ponerse a punto si todo sale bien, con un contrato que termina en diciembre. Pero a esta altura no aparece otra salida para él si quiere retirarse dentro de una cancha".