Los 11 jugadores de la selección uruguaya que forman parte de su primera Copa del Mundo en este Mundial 2026

El director técnico de la selección uruguaya , Marcelo Bielsa, finalmente dio a conocer la lista de 26 jugadores que viajarán el próximo 9 de junio a disputar el Mundial 2026.

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La Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, por primera vez se llevará a cabo con 48 combinados.

Los celestes debutarán el próximo 15 de junio ante Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium de Miami a la hora 19.

Luego jugarán en el mismo escenario ante Cabo Verde, y terminarán su grupo en Guadalajara, México, contra España , uno de los grandes candidatos a llevarse el Mundial 2026.

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Salió la lista de la selección uruguaya para el Mundial 2026: uno por uno, mirá los 26 convocados por Marcelo Bielsa

Los que debutarán en un Mundial

Este Mundial 2026, tendrá a nueve futbolistas de la selección uruguaya que jugará o al menos participará por primera vez una Copa del Mundo.

Ellos son Santiago Mele, Sebastián Cáceres, Santiago Bueno, Joaquín Piquerez, Juan Manuel Sanabria, Emiliano Martínez, Rodrigo Zalazar, Brian Rodríguez, Federico Viñas, Maximiliano Araújo y Rodrigo Aguirre.

Los otros 15, ya jugaron o al menos participaron de alguna Copa del Mundo, e incluso alguno de ellos, de varios, como el caso de Fernando Muslera, quien sumará su quinta Copa del Mundo.

Esta es la lista que dio a conocer Marcelo Bielsa de los 26 que viajan al Mundial 2026:

Fernando Muslera

Sergio Rochet

Santiago Mele

Guillermo Varela

Ronald Araujo

Sebastián Cáceres

Santiago Bueno

Mathias Olivera

Matias Viña

Joaquin Piquerez

Juan Manuel Sanabria

Federico Valverde

Rodrigo Bentancur

Manuel Ugarte

Emiliano Martinez

Rodrigo Zalazar

Giorgian De Arrascaeta

Nicolás De la Cruz

Agustín Canobbio

Brian Rodriguez

Facundo Pellistri

Darwin Núñez

Federico Viñas

Maximiliano Araujo

Rodrigo Aguirre

José María Giménez