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Los 11 jugadores de la selección uruguaya que forman parte de su primera Copa del Mundo en este Mundial 2026

El plantel de 26 futbolistas que dio a conocer este domingo Marcelo Bielsa, tiene a varios debutantes; Los 11 jugadores de la selección uruguaya que forman parte de su primera Copa del Mundo en este Mundial 2026

31 de mayo de 2026 10:45 hs
Marcelo Bielsa

Marcelo Bielsa

El director técnico de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, finalmente dio a conocer la lista de 26 jugadores que viajarán el próximo 9 de junio a disputar el Mundial 2026.

La Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, por primera vez se llevará a cabo con 48 combinados.

Los celestes debutarán el próximo 15 de junio ante Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium de Miami a la hora 19.

Luego jugarán en el mismo escenario ante Cabo Verde, y terminarán su grupo en Guadalajara, México, contra España, uno de los grandes candidatos a llevarse el Mundial 2026.

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Los que debutarán en un Mundial

Este Mundial 2026, tendrá a nueve futbolistas de la selección uruguaya que jugará o al menos participará por primera vez una Copa del Mundo.

Ellos son Santiago Mele, Sebastián Cáceres, Santiago Bueno, Joaquín Piquerez, Juan Manuel Sanabria, Emiliano Martínez, Rodrigo Zalazar, Brian Rodríguez, Federico Viñas, Maximiliano Araújo y Rodrigo Aguirre.

Los otros 15, ya jugaron o al menos participaron de alguna Copa del Mundo, e incluso alguno de ellos, de varios, como el caso de Fernando Muslera, quien sumará su quinta Copa del Mundo.

Esta es la lista que dio a conocer Marcelo Bielsa de los 26 que viajan al Mundial 2026:

Fernando Muslera
Sergio Rochet
Santiago Mele
 Guillermo Varela
Ronald Araujo
Sebastián Cáceres
Santiago Bueno
 Mathias Olivera
Matias Viña
Joaquin Piquerez
Juan Manuel Sanabria
Federico Valverde
Rodrigo Bentancur
Manuel Ugarte
Emiliano Martinez
 Rodrigo Zalazar
Giorgian De Arrascaeta
Nicolás De la Cruz
Agustín Canobbio
Brian Rodriguez
 Facundo Pellistri
Darwin Núñez
Federico Viñas
Maximiliano Araujo
 Rodrigo Aguirre
José María Giménez

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