Mundial 2026: Rodrigo Zalazar será el segundo futbolista nacido en Europa en representar a la selección uruguaya en los mundiales, luego de un campeón del mundo

El entrenador argentino Marcelo Bielsa confirmó a los 26 convocados de la selección uruguaya para el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá , con una lista sin sorpresas de jugadores que llegaron a Uruguay en los últimos días . Uno de ellos es Rodrigo Zalazar , nuevo futbolista del Sporting Lisboa de Portugal que entrará en la historia de la selección por su lugar de nacimiento .

Zalazar nació el 12 de agosto de 1999 en Albacete, España , durante el segundo pasaje de su padre, el exfutbolista uruguayo José Luis Zalazar , por el Albacete Balompié de esa ciudad.

Desde que era un juvenil el jugador comunicó su deseo de jugar para la selección uruguaya , algo que cumplió por primera vez en el Sudamericano Sub 20 de 2019 . En 2023 fue convocado por primera vez a la selección mayor , en la que debutó con un doblete en un amistoso ante Nicaragua , que también fue el debut de Bielsa como entrenador celeste.

Con su convocatoria, el mediocampista se convertirá en el segundo futbolista nacido en Europa en representar a la selección uruguaya en mundiales , y el primero en 76 años .

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Mientras entrena con la selección uruguaya de cara al Mundial 2026, Rodrigo Zalazar fue incluido en el Once del Año de la Liga de Portugal junto a Maxi Araújo

El único futbolista incluido en esa lista era Ernesto "Patrullero" Vidal, extremo que formó parte del plantel de Uruguay que salió campeón del mundo en Brasil 1950, torneo en el que jugó tres partidos y anotó un gol ante Bolivia, y en el que se perdió la definición contra Brasil (el Maracanazo) por una lesión.

Vidal nació el 15 de noviembre de 1921 en Buie d'Istria, en ese entonces una ciudad del este de Italia. Actualmente, ese territorio pertenece a Croacia, y la localidad pasó a llamarse simplemente Buje.

10 Ernesto Vidal con la camiseta de Peñarol Foto: 1891.uy

El "Patrullero" emigró a Argentina junto a su familia cuando era pequeño, y allí comenzó a jugar al fútbol en Rosario Central. Debutó en Primera en 1941, y dos años después Peñarol lo contrató.

En el carbonero se convirtió en referente: jugó diez años en el club, en los que disputó 188 partidos oficiales, anotó 65 goles y se consagró campeón de cuatro campeonatos uruguayos, antes de emigrar a la Fiorentina en 1953.

En 1950, el entrenador Juan López y la directiva de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) eligieron a Ernesto Vidal para integrar el plantel de la selección en el Mundial de Brasil, y debutó con la celeste en el mismo torneo. Tras coronarse campeón del mundo, el italiano nacionalizado uruguayo solo jugó otros cinco amistosos con la celeste en 1952.

Existe una discusión sobre la nacionalidad de otros dos jugadores que salieron campeones en el Mundial de 1930, disputado en Uruguay: Lorenzo Fernández y Pedro Cea. En algunas noticias y portales se indica que ambos nacieron en España, pero distintos historiadores concluyen que ambos nacieron en Uruguay.

El cuarto extranjero

Es importante aclarar que Zalazar será el segundo jugador nacido en Europa que representará a la celeste en los mundiales, pero no el segundo jugador extranjero.

Hay otros dos jugadores nacidos en Argentina que representaron a Uruguay en la máxima cita del fútbol mundial. Después de Vidal estuvo Juan Eduardo Hohberg, delantero argentino que disputó el Mundial de Suiza 1954 con Uruguay, mientras representaba a Peñarol.

El atacante, que estuvo cerca de disputar el Mundial de Brasil cuatro años antes pero por un tema de papeleo no pudo viajar, es recordado por anotar dos goles contra Hungría en las semifinales del torneo y luego recuperarse de un infarto durante el encuentro. Estuvo muerto varios segundos, lo reanimaron y siguió jugando.

https___s3.amazonaws.com_arc-wordpress-client-uploads_infobae-wp_wp-content_uploads_2017_06_01164748_Juan-Hohberg-el-futbolista-que-murio-y-revivio La histórica foto de Juan Eduardo Hohberg siendo reanimado tras el infarto que sufrió en las semifinales del Mundial 1954 ante Hungría

El otro jugador nacido en Argentina que representó a Uruguay en los mundiales también fue convocado para el Mundial 2026: Fernando Muslera.

El arquero nació el 16 de junio de 1986 en Buenos Aires, Argentina, minutos después de que Pedro Pablo Pasculli anotara el gol con el que la albiceleste eliminó a Uruguay del Mundial de México 1986. Sus padres, uruguayos ambos, volvieron al país cuando Nando apenas tenía ocho meses.

El hoy golero de Estudiantes de La Plata defendió a la selección uruguaya en los mundiales de Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018, con 16 partidos disputados entre los tres torneos. Es el segundo jugador uruguayo con más partidos jugados en los mundiales, solo por detrás de Edinson Cavani que tiene 17.