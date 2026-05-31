Mundial 2026: de la lista de 26 de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, seis se formaron en Peñarol y dos en Nacional, y ocho jugaron en los carboneros y seis en los tricolores

El director técnico de la selección uruguaya , Marcelo Bielsa, finalmente dio a conocer la lista de 26 jugadores que viajarán el próximo 9 de junio a disputar el Mundial 2026 y en la misma, hay seis futbolistas que se formaron en Peñarol y dos que lo hicieron en Nacional, en tanto que ocho vistieron la camiseta carbonera y seis la alba.

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La Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, por primera vez se llevará a cabo con 48 combinados.

Los celestes debutarán el próximo 15 de junio ante Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium de Miami a la hora 19.

Salió la lista de la selección uruguaya para el Mundial 2026: uno por uno, mirá los 26 convocados por Marcelo Bielsa

Los 11 jugadores de la selección uruguaya que forman parte de su primera Copa del Mundo en este Mundial 2026

Luego jugarán en el mismo escenario ante Cabo Verde, y terminarán su grupo en Guadalajara, México, contra España, uno de los grandes candidatos a llevarse el Mundial 2026.

Los jugadores que se formaron o jugaron en Nacional y Peñarol

La lista de 26 de Marcelo Bielsa tiene a varios futbolistas que se formaron y también jugaron en la Primera división de los dos clubes grandes del fútbol uruguayo, Nacional y Peñarol.

Dos de ellos jugaron sus inferiores con los tricolores, en tanto que seis lo hicieron en los carboneros.

_LCM3808.webp Walter Gargano y Emiliano Martínez, jugadores de Peñarol y Nacional Leonardo Carreño

Juan Manuel Sanabria fue formado en las divisiones formativas de Nacional, pero nunca jugó en la Primera división de los tricolores.

Emiliano Martínez sí ya se formó y debutó con los tricolores. Son los dos de esta lista que fueron formados por los albos.

Darwin Núñez en Peñarol Darwin Núñez en Peñarol

Por su parte, Federico Valverde se formó en las inferiores de Peñarol, al igual que Guillermo Varela, Sebastián Bueno, Brian Rodríguez, Facundo Pellistri y Darwin Núñez de este plantel celeste.

Si se toma en cuenta los futbolistas que han vestido las camisetas de Nacional y de Peñarol, de esta lista de Marcelo Bielsa para el Mundial 2026, son más los aurinegros, ocho, contra seis que fueron tricolores.

Guillermo Varela, Santiago Bueno, Joaquín Piquerez, Federico Valverde, Agustín Canobbio, Brian Rodríguez, Facundo Pellistri y Darwin Núñez tuvieron su pasaje por Peñarol

Mientras tanto, Fernando Muslera, Sergio Rochet, Mathías Olivera, Matías Viña, Emiliano Martínezy Rodrigo Aguirre tuvieron su pasaje por Nacional