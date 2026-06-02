Darwin Núñez hereda la histórica camiseta de Luis Suárez en el Mundial 2026: será el noveno jugador en usar la número 9 de la selección uruguaya en mundiales

Darwin Núñez utilizará la camiseta número 9 de la selección uruguaya por primera vez en una Copa del Mundo , cuando se estrene con ese dorsal en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá heredando la casaca del histórico Luis Suárez .

Después del Mundial de Qatar 2022 , y con la llegada de Marcelo Bielsa al banco de la celeste, Luis Suárez dejó de ser convocado y Darwin Núñez pasó a utilizar la camiseta 9 del combinado.

Sin embargo, en 2023 Suárez retornó a la selección y Darwin le devolvió el dorsal, que utilizó en dos partidos de Eliminatorias rumbo al Mundial y en cuatro partidos de la Copa América . Tras la retirada del delantero de la celeste (a la que luego mostró intenciones de volver para la copa), la 9 volvió a ser usada casi siempre por Darwin (durante su suspensión por los incidentes en la Copa América la utilizó Federico Viñas).

Este martes la selección uruguaya confirmó los números de camisetas de los 26 futbolistas que viajarán a Norteamérica para el Mundial, y la 9 de la celeste quedó para Núñez, un peso importante considerando que el último uruguayo que la usó en estos torneos fue Suárez.

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El "Pistolero" representó a Uruguay en cuatro mundiales, desde Sudáfrica 2010 hasta Qatar 2022, y con siete goles anotados en 16 partidos. En su primer torneo sumó tres goles en seis juegos, en Brasil 2014 llevaba dos goles en dos partidos hasta su recordada suspensión, en Rusia 2018 aportó otros dos tantos en cinco encuentros, mientras que en Qatar 2022 jugó tres partidos y por única vez se fue sin anotar.

20240902 Luis Suárez celebra el segundo gol de la selección de Uruguay ante Corea del Sur en el Mundial de Sudáfrica 2010 Luis Suárez celebra el segundo gol de la selección de Uruguay ante Corea del Sur en el Mundial de Sudáfrica 2010 FOTO: AFP

Es el segundo futbolista uruguayo con más partidos en copas del Mundo (a uno de Edinson Cavani y compartiendo el podio con Diego Godín y Fernando Muslera) y el segundo máximo goleador de la historia de la celeste en la copa, un gol por detrás de Óscar Miguez. Además, es uno de los pocos jugadores uruguayos en disputar cuatro mundiales, junto a Pedro Virgilio Rocha, Diego Godín Martín Cáceres, Fernando Muslera y Edinson Cavani.

A todo esto se suma que Suárez es el máximo goleador histórico de la selección uruguaya, con 69 goles convertidos en 143 partidos, y tiene en su palmarés la Copa América 2011, en la que fue el goleador uruguayo con cuatro tantos y el mejor jugador del torneo.

No es una camiseta fácil de heredar para Darwin, que en 2026 jugará su segundo Mundial. El delantero fue convocado por Diego Alonso para Qatar 2022, en el que jugó tres partidos con la casaca número 11 y no anotó ningún gol. Disputó 90 minutos en el empate 0-0 contra Corea, 72 minutos en la derrota 2-0 contra Portugal y salió al minuto 80 en la victoria 2-0 ante Ghana, en la que Uruguay quedó eliminado del torneo.

El hoy nueve de la celeste lleva 13 goles en 38 partidos disputados con la selección, y llegará al torneo de Norteamérica con una importante sequía: no anota un gol con la celeste desde el 27 de junio de 2024, en la victoria 5-0 contra Bolivia por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa América 2024. Desde entonces no vio puerta en los siguientes 13 partidos que jugó con Uruguay.

000-32vx7xd-jpg..webp Darwin Núñez en Qatar AFP

Darwin Núñez será el noveno jugador en utilizar la camiseta 9 de la selección uruguaya en los mundiales

Desde que las camisetas comenzaron a tener números en el Mundial de Brasil 1950, ocho futbolistas utilizaron la camiseta número 9 de la selección uruguaya en estos torneos, y Darwin Núñez será el noveno en la lista.

El primero fue Óscar Miguez, que defendió ese dorsal de la celeste en los mundiales de 1950 y Suiza 1954. Aportó cinco goles en cuatro partidos (incluido un triplete ante Bolivia) para que Uruguay se coronara en Brasil, y sumó otros tres tantos en tres encuentros en Suiza, Mundial en el que la celeste finalizó en el cuarto lugar, para convertirse hasta el día de hoy en el máximo goleador uruguayo en la historia de los mundiales.

El siguiente fue José Sasía, que utilizó la 9 de Uruguay en los torneos de Chile 1962 (dos goles en tres partidos) e Inglaterra 1966 (sin goles en dos encuentros). El tercero fue Víctor Espárrago, que anotó un tanto en seis partidos en México 1970, contra la Unión Soviética en los cuartos de final del torneo.

Embed - Uruguay 1 - 0 URSS (México '70) Gol de Victor Espárrago

En Alemania Federal 1974 Fernando Morena comenzó una sequía de goles de los números 9 de Uruguay en los mundiales, que recién Luis Suárez pudo cortar en 2010, cuarenta años después del gol de Espárrago.

"Nando" no anotó goles en Alemania, al igual que Jorge da Silva en México 1986, Enzo Francescoli en Italia 1990 y Darío Silva en Corea Japón 2002.

La lista completa de los futbolistas que usaron la camiseta número 9 de la selección uruguaya en los mundiales:

1950- Óscar Miguez (4 partidos, 5 goles)

1954- Óscar Miguez (3 partidos, 3 goles)

1962- José Sasía (3 partidos, 2 goles)

1966- José Sasía (2 partidos, sin goles)

1970- Víctor Espárrago (6 partidos, un gol)

1974- Fernando Morena (3 partidos, sin goles)

1986- Jorge da Silva (3 partidos, sin goles)

1990- Enzo Francescoli (4 partidos, sin goles)

2002- Darío Silva (3 partidos, sin goles)

2010- Luis Suárez (6 partidos, 3 goles)

2014- Luis Suárez (2 partidos, 2 goles)

2018- Luis Suárez (5 partidos, 2 goles)

2022- Luis Suárez (3 partidos, sin goles)

2026- Darwin Núñez