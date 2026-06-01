Darwin Núñez despertó interés de Barcelona según manejan medios deportivos españoles, mientras el jugador se prepara para el Mundial 2026

Darwin Núñez volvió a los entrenamientos este lunes con la selección uruguaya de Marcelo Bielsa de cara a lo que será el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México que comienza en 10 días y se sigue poniendo a punto junto al resto de sus compañeros. Mientras tanto, medios deportivos españoles anuncian que Barcelona está interesado en él.

El delantero recibió el apoyo de su club, Al-Hilal, que, como informó Referí la semana pasada, subió un tuit con todas sus figuras que van a disputar la citada Copa del Mundo.

El delantero arribó el pasado lunes a Montevideo y ya tomó parte de distintos entrenamientos con sus compañeros. Además, escribió un mensaje de alegría por haberse sumado.

Como ya se informó, Darwin Núñez llegó con mucha falta de competencia, ya que con su club, Al-Hilal, no juega desde el pasado 16 de febrero .

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Igualmente disputó algunos pocos minutos en los dos encuentros que jugó la selección uruguaya de Marcelo Bielsa en la fecha FIFA de marzo, ante Inglaterra y Argelia, el 27 y 31 de ese mes, es decir, hace dos meses, por lo que su falta de fútbol es clara.

Darwin Núñez en los planes de Barcelona

Darwin Núñez no continuará su carrera en Al-Hilal de Arabia Saudita, pese a que tiene contrato, ya que, como informó Referí el pasado 6 de mayo, llegó a un acuerdo con los dueños del club de irse ya que en plena temporada que acaba de terminar, lo borraron de la lista de futbolistas que podían jugar por el ámbito local, tras la llegada de Karim Benzema.

En ese contexto, en las últimas horas el diario Mundo Deportivo de España, informó a toda página que "Darwin Núñez se pone a tiro del Barca".

Y añade en la nota: "En los contactos que el Barça está manteniendo con Al-Hilal para asegurarse el fichaje de Joao Cancelo, el nombre de Darwin Núñez (26 años) se puso sobre la mesa, según han explicado a Mundo Deportivo fuentes conocedoras de las negociaciones".

De esta manera, otro club importante, como ya se han manejado los nombres de Chelsea y Newcastle United de Inglaterra, y Napoli y Milan de Italia, tiene interés en contar con el goleador de la era de Marcelo Bielsa en la selección uruguaya con 10 goles.