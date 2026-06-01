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Fiscalía admitió que liberó a rapiñero de Pocitos que dejó a mujer en CTI por "errores" de "coordinación logística"

La Policía lo había detenido el viernes pero la fiscalía de Lackner no llegó a hacer la audiencia de control de detención y debió liberarlo

1 de junio de 2026 16:44 hs
Fachada de Fiscalía. Imagen de archivo

Fachada de Fiscalía. Imagen de archivo

Un delincuente que venía robando carteras en moto en la zona de Pocitos fue detenido el viernes y liberado horas después "a partir de errores en la coordinación logística para el traslado del detenido y algunas dificultades con el sistema informático", confirmó Fiscalía ante la consulta de El Observador.

Según había informado Telemundo, el área de Investigaciones de la Zona Operacional II, a través de trabajos de inteligencia y el análisis de cámaras de seguridad, dio con el paradero del hombre, luego que intentara comprar en un supermercado cercano a su casa con las tarjetas de débito robadas a sus víctimas.

Fiscalía informó que "no se llegó a cumplir con el plazo para realizar la audiencia de control de legalidad de la detención". Sin perjuicio, la Fiscalía de Flagrancia de 6° turno, a cargo del fiscal Ricardo Lackner, solicitó inmediatamente una nueva orden de detención.

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La audiencia de control de detención se debe realizar dentro de un plazo máximo de 24 horas, para determinar si la detención se realizó dentro de la legalidad, según lo establace el Código del Proceso Penal (CPP). Si no se realiza esa audiencia el detenido debe ser liberado.

La Fiscalía de Corte investigará las causas por las que se padeció dicho error, para lo cual el propio fiscal involucrado se puso a disposición de inmediato a efectos de brindar las explicaciones del caso.

La Policía lo busca nuevamente y el hecho generó malestar entre los uniformados que habían hecho el trabajo de investigación.

El hombre venía siendo buscado por distintas rapiñas cometidas en la zona de Pocitos. Una de esas rapiñas fue la que terminó con la víctima de 66 años en el CTI, luego de que la arrastró para robarle la cartera el 6 de mayo pasado en Benito Blanco y Scosería. Otra fue la que tuvo como víctima a una mujer de 54 años en Marco Bruto y Luis Lamas, el 25 de mayo.

Se trata de un hombre de 39 años con varios antecedentes penales. Durante un allanamiento en su casa, en el barrio Malvín Norte, se detuvo también a su pareja y se le incautó la moto y distintos elementos que lo vinculan a las rapiñas.

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