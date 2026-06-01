Creció entre ferias en Montevideo, trabajó en Palantir y ahora su startup que innova para hallar nuevos medicamentos captó inversión por US$ 12 millones

Perceptic -startup basada en Suiza e Inglaterra que automatiza el descubrimiento de fármacos- ya juega en las grandes ligas, acaba de levantar una inversión multimillonaria y trabaja con algunas de las 10 principales farmacéuticas del mundo. Pero parte de su historia empezó mucho antes y bastante lejos de ese universo.

Martín Copes, uno de sus tres cofundadores, nació hace 33 años en Montevideo, en una familia de feriantes y creció entre puestos de Villa Biarritz, Carrasco, Prado y Buceo, mientras desarrollaba una fascinación por la música y por las computadoras. Con apenas 12 años, en una habitación iluminada por la luz de un pesado monitor CRT, el uruguayo creó un juego de tenis online que terminó siendo usado por unas 20.000 personas en distintas partes del mundo.

“Construir algo desde una pantalla en blanco y ver cómo el mundo lo usa, esa es la sensación que persigo desde entonces” , cuenta en conversación con Café y Negocios.

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Y no hay dudas de que lo logró. Primero, cuando luego de estudiar ingeniería en sistemas y trabajar en docencia e investigación decidió aplicar a un puesto Palantir, una de las principales compañías de software e inteligencia artificial, y terminó liderando desde Londres la construcción de la plataforma de IA de la compañía.

Y ahora, con Perceptic, la startup que define como “el sistema técnicamente más ambicioso” que construyó en su vida y que lleva adelante junto con Tilman Flock y Zaki Trache, colegas con una importante trayectoria en el sector que conoció durante su carrera en Palantir.

Captura de pantalla 2026-05-29 175757 https://www.perceptic.com/#platform

“Fue una decisión difícil dejar un trabajo muy cómodo, pero todo eso se disfruta cuando sabes que estás haciendo un cambio. Para mi el impacto más significativo que la tecnología de la IA puede tener en la humanidad es ayudarnos a descubrir medicinas nuevas”, reconoció Copes.

A esa búsqueda, además, se suma una motivación profundamente personal: su padre murió a causa de un tumor cerebral cuando Martín tenía 18 años.

“Lo de mi viejo me da ganas de ayudar con esto. Sería un sueño para mí contribuir a descubrir algo relacionado a los tumores cerebrales”, reconoció.

Perceptic: cómo funciona y el detrás de escena de captar US$ 12 millones de inversión

La tecnología de Perceptic proporciona un centro de control para todo el ciclo de vida del desarrollo de fármacos -que suele ser extenso y complejo - con una plataforma que unifica la búsqueda de activos, la evaluación científica y los datos clínicos en una capa de inteligencia compartida y transparente.

En la práctica, la solución apunta a acelerar tres áreas clave de la investigación y desarrollo farmacéutico. Una de ellas tiene que ver con la creación de una base de datos sólida para el diseño de ensayos clínicos, con modelos capaces de simular diferentes escenarios.

Otra tiene que ver con la búsqueda de activos externos desarrollados por empresas de biotecnología y que las grandes farmacéuticas buscan licenciar o adquirir, lo que puede reducir el proceso de diligencia necesario para evaluar estos fármacos candidatos de semanas a horas.

El tercer foco está en ayudar a las farmacéuticas a definir qué indicaciones terapéuticas tienen mayor potencial para avanzar en ensayos clínicos, una decisión crítica que puede determinar el éxito o fracaso de inversiones multimillonarias.

En apenas dos años desde su creación la solución ya empezó a captar el interés de grandes inversores y empresas del sector. A fines del año pasado, Perceptic cerró una ronda semilla de US$ 12 millones liderada por la firma de venture capital Accel, con sede en Londres, junto a Air Street Capital y Elder Gull.

“Levantamos la ronda después de encontrar product-market fit y de ver que esto tenía potencial de escalar”, explicó el emprendedor. Sobre Accel, Copes destacó que se trata de uno de los fondos más importantes del mundo, con experiencia impulsando compañías de la talla de Spotify.

“Somos una de las inversiones más grandes que tienen en biología”, señaló.

El objetivo de la ronda fue operar “con tranquilidad” y acelerar el crecimiento del equipo, que esperan llevar a unas 30 personas antes de fin de año. De esta manera, la inversión está enfocada principalmente en contratación de talento.

WhatsApp Image 2026-06-01 at 6.54.50 AM Martín Copes

Además hoy la startup ya trabaja con algunas de las 10 farmacéuticas más grandes del mundo, con clientes basados en Suiza, Australia, Dinamarca y Estados Unidos.

La estrategia para ganarse la confianza de esas compañías, aseguró el emprendedor, pasa por demostrar resultados rápidos. Además, la industria atraviesa un momento donde la inteligencia artificial está cambiando su dinámica competitiva, lo que hace que las farmacéuticas tengan cada vez más apetito por probar nuevas herramientas.

Y a futuro, adelantó el uruguayo, las metas de crecimiento son ambiciosas.

El propósito que trasciende al negocio

Más allá del negocio, el objetivo de largo plazo de Perceptic es democratizar el acceso al descubrimiento científico a través de esta tecnología.

La idea de los emprendedores es que, una vez consolidada la empresa, investigadores puedan utilizar la plataforma de forma gratuita, por ejemplo, mediante programas de becas.

“Para mi, al final del día, hay dos cosas que importan en la vida, el trabajo significativo y las relaciones significativas, entonces todas las decisiones que tomo en mi vida van en ese sentido”, resumió Copes sobre el propósito del proyecto.

Ese vínculo también tiene una conexión con Uruguay, y actualmente están trabajando en un proyecto junto a un uruguayo que realiza una tesis sobre biología y negocios en Inglaterra. Además, Copes mantiene contacto con el científico Gonzalo Moratorio, a quien destaca como una de las personas que más lo motivan.

“Lo que me diría a mí yo de niño y sospecho que es algo que mi yo del futuro me diría ahora, es que no hay sueño que sea muy grande. Hay esfuerzo, hay suerte, pero vale la pena intentarlo, no tengan miedo hacer algo grande”, cerró el uruguayo.