Qué se sabe del activista uruguayo que viajaba hacia Gaza en el convoy humanitario que fue retenido en Libia

Los activistas del convoy humanitario Global Sumud Land con destino a Gaza alertaron en las últimas horas sobre la pérdida de contacto con diez de sus participantes , entre ellos el uruguayo Matías Álvarez Rodríguez de 29 años , en una zona de control en Libia .

En un video publicado por el Magreb Sumud Organisation en Instagram, se ve a Álvarez diciendo que si dicho material salía a la luz, significaba que había sido "detenido o secuestrado mientras participaba en la caravana humanitaria terrestre internacional con destino a Gaza" .

" Confirmo que participé en esta misión por mi propia voluntad , sin ninguna coerción ni presión de ninguna parte, motivado por mi deber humanitario y moral hacia los civiles citados", dijo.

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"En caso de que se pierda el contacto conmigo, sea arrestado o sufra algún daño, hago un llamado a todas las personas libres del mundo, a mi gobierno y a las organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación para que actúen urgentemente, revelen nuestro paradero y presionen para alargar nuestra liberación y garantizar nuestra protección ", agregó.

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De acuerdo a lo que informó en primera instancia El País y según pudo confirmar El Observador, la Cancillería uruguaya se encuentra trabajando en la situación.

La cartera está movilizando sus "equipos diplomáticos en varios países" en una situación cuya resolución "no es nada sencilla".

Los integrantes de la misión, que salió el pasado 8 de mayo de Argelia y atravesó Túnez y el oeste de Libia, atribuyeron en sus redes sociales la desaparición de sus compañeros a una posible detención por parte de las autoridades de la ciudad de Bengasi.

El pasado 14 de mayo, el Ejecutivo del este advirtió en un comunicado de que no permitiría el paso de los activistas extranjeros por su territorio tras la decisión de El Cairo de prohibir la entrada terrestre a Egipto, a excepción de los que tengan nacionalidad libia.

Ante este bloqueo, los miembros de la caravana intentaron negociar con las autoridades del este de Libia y coordinar con la Media Luna Roja Libia la entrega de ayuda humanitaria a Gaza, en colaboración con las autoridades egipcias, pero no obtuvieron respuesta de ninguna de las partes.

Frente a este silencio, el convoy —compuesto por 20 autobuses, 10 ambulancias y 50 camiones cargados de suministros, e integrado por más de 500 activistas de distintas nacionalidades— decidió continuar su recorrido hacia la ciudad de Sirte, ubicada en la línea que separa el oeste y el este del país, y donde reportó la desaparición de sus diez integrantes.

Con información de EFE